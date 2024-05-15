Эксперты рассказали о главных ошибках при кормлении кошек

Зачастую хозяева отдают предпочтение местам, в которых им самим удобно кормить животных, и в этом заключается основная ошибка каждого первого владельца. Дело в том, что кошке важно чувствовать себя в безопасности, поэтому стоит найти такое пространство, в котором она не будет отвлекаться на постоянные шумы вокруг. Об этом сообщает портал Pravda.ru.