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Эксперты рассказали о главных ошибках при кормлении кошек

Многие ошибочно полагают, что кошки довольно неприхотливые в уходе создания, однако на состояние питомца влияет даже выбор места для кормления.

Источник: Erik-Jan Leusink/CC0

Зачастую хозяева отдают предпочтение местам, в которых им самим удобно кормить животных, и в этом заключается основная ошибка каждого первого владельца. Дело в том, что кошке важно чувствовать себя в безопасности, поэтому стоит найти такое пространство, в котором она не будет отвлекаться на постоянные шумы вокруг. Об этом сообщает портал Pravda.ru.

Также не стоит выбирать место для миски около лотка, ведь кошки по своей природе очень чистоплотны. Такое расположение «трапезной» может привести к отказу питомца от пищи или лотка.

Не следует кормить кошку и в проходах в квартире, ведь постоянные передвижения домочадцев могут нервировать животное, делая прием пищи неприятным.

Чтобы домашний любимец чувствовал комфорт и заботу, следует также воздержаться от кормления кошки вблизи других животных.

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