Эксперты рассказали, как сэкономить на организации свадьбы

«В сентябре мероприятий чуть меньше, чем в июне, и иногда в этом месяце провести банкет дешевле, чем летом. При этом часто молодожены уверены, что организовать свадьбу зимой дешевле: это возможно, если дело не касается декабря, так как это месяц новогодних корпоративов», — уточнила специалист.