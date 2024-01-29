Эксперты рассказали, как правильно пользоваться подушкой

В среднем человек проводит в постели 26 лет. Это очень внушительный срок, в который, как говорят эксперты по сну, человек использует свою подушку не так, как надо. Об этом пишет The Mirror.

Помимо одной подушки под головой эксперт Рекс Исап советует использовать еще одну. Ее можно положить между ног. Это действие может обеспечить лучшее положение для сна, уменьшить боль в спине, предотвратить мышечные спазмы и улучшить кровообращение.

Учитывая, что 23% населения Земли страдает от хронических болей в спине, которые могут затруднять сон, Исап говорит, что привычка класть подушку между ног может существенно помочь. Так, ее расположение между коленей уменьшает нагрузку на позвоночник, поясницу и бедра, что способно снизить боль и позволить быстрее уснуть тем, кто часто страдает от болей в позвоночнике.

Также сон на боку с подушкой между ног поможет людям, страдающим от судорог и онемения конечностей.

Помимо подушки на сне сказываются и позы. Оказалось, что спать на спине и животе не только можно, но еще и полезно людям с различными нарушениями.

Анна Морозова