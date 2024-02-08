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Эксперты рассказали, как часто россияне рожают детей через ЭКО

Сейчас сложности в зачатии испытывает каждая шестая пара, планирующая беременность, то есть около 17% взрослого населения репродуктивного возраста, рассказала «РГ» заведующая отделением планирования семьи и репродукции НМИЦ Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, член Российской ассоциации репродукции человека Юлия Мельникова. Она уточнила, что такая статистика характерна не только для России, но и для всех стран мира, вне зависимости от социального статуса.
Источник: Российская газета

При этом диагноз «бесплодие» ставится только тогда, когда беременность не наступает в течение года, говорит врач. В 10% случаях пациенты решают проблему с помощью консервативной или хирургической терапии, а 90% пар прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ).

Мельникова обратила внимание, что сегодня в половине случаев причиной «бесплодия» стал мужской фактор, который практически не встречался всего 40−50 лет назад. По ее словам, это может быть связано с плохой экологией, неправильным питанием и стрессом.

«Например, в последние десятилетия прогрессивно растет ожирение. Естественно, это не может хорошо сказаться ни на мужской, ни на женской репродуктивной системе», — говорит доктор.

Еще одной причиной, по которой люди часто не могут родить ребенка, стало то, что пары стали задумываться об этом слишком поздно — ближе к 35 годам. Этот возраст считается старшим репродуктивным.

Действительно, средний возраст пациентов, обращающихся в клинику за экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), сегодня составляет 36−38 лет, подтверждает главный врач Института репродуктивной медицины Remedi Елена Младова. При этом, по ее словам, в нашей стране нет ограничений репродуктивного возраста для ЭКО.

«Сегодня мы видим, что даже женщины старше 45 лет могут стать мамами при применении вспомогательных репродуктивных технологий. Но все-таки мы рекомендуем завершать репродуктивную функцию по достижении 50 лет», — подчеркнула врач.

Младова отметила, что от возраста женщины зависит успешность процедуры ЭКО: чем пациентка моложе, тем больше гарантий, что она забеременеет. Сегодня средняя частота наступления беременности после переноса одного эмбриона составляет 35−36%.

Между тем, пациенты стали чаще замораживать свой биоматериал, откладывая рождение ребенка на более позднее время, обратила внимание врач.

«В современной клинике репродуктивной медицины до 15% обращений — это обращения, связанные с заморозкой своего биоматериала», — пояснила она. В среднем процедура заморозки яйцеклеток обходится в 150 тысяч рублей. Храниться они могут столько времени, сколько решит женщина. Но замораживать их репродуктологи рекомендуют в возрасте до 35 лет.

По словам Младовой, пол ребенка при ЭКО в нашей стране выбрать невозможно, поэтому пациенты не ставят перед собой такой задачи. А вот отобрать эмбрион, свободный от генетической мутации, разрешается.

«Если пациенты обратились к генетику и был установлен фактор носительства генетического заболевания, то им проводится отбор эмбриона, свободного от мутации», — заключила она.

Ранее в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования рассказали, что в этом году процедура экстракорпорального оплодотворения стала доступнее большему числу пациенток благодаря увеличению среднего норматива. Получить направление на ЭКО можно в женской консультации или центре планирования семьи по месту жительства. За ним могут обратиться не только супружеские пары, но и пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины.

Процедура проводится в медицинской организации, которую выбрала пациентка из списка предложенных организаций.