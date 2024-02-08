Эксперты рассказали, как часто россияне рожают детей через ЭКО

Сейчас сложности в зачатии испытывает каждая шестая пара, планирующая беременность, то есть около 17% взрослого населения репродуктивного возраста, рассказала «РГ» заведующая отделением планирования семьи и репродукции НМИЦ Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, член Российской ассоциации репродукции человека Юлия Мельникова. Она уточнила, что такая статистика характерна не только для России, но и для всех стран мира, вне зависимости от социального статуса.