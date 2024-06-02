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Эксперты рассказали, чем опасны путешествия в одиночку

Одиночные путешествия могут быть опасны для туристов, даже если они выбирают направления, которые выглядят безопасными, сказала эксперт в сфере туризма Оксана Шустикова.

Источник: Freepik

Путешественнику следует помнить, что ему не на кого положиться и легко запутаться как в дикой природе, так и в мегаполисе. Турист может привлечь внимание грабителей и мошенников, особенно если его уже выдает волнение, сообщил другой эксперт, Дмитрий Лукьянчук, на которого ссылается iz.ru. Он рассказал, что в некоторых странах, таких как Вьетнам, Индия и Турция мошенники часто предлагают фальшивые экскурсии и услуги.

В Индонезии и Тайланде, по словам еще одного специалиста, Камилы Велибековой, распространены специальные устройства, «скиммеры», которые мошенники крепят в банкоматах, чтобы получить информацию о карте и пин-коде.

Среди других угроз эксперты назвали получение травмы или поломку автомобиля в отдаленных местах, где затруднительно обратиться за помощью.