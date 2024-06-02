Эксперты рассказали, чем опасны путешествия в одиночку

Путешественнику следует помнить, что ему не на кого положиться и легко запутаться как в дикой природе, так и в мегаполисе. Турист может привлечь внимание грабителей и мошенников, особенно если его уже выдает волнение, сообщил другой эксперт, Дмитрий Лукьянчук, на которого ссылается iz.ru. Он рассказал, что в некоторых странах, таких как Вьетнам, Индия и Турция мошенники часто предлагают фальшивые экскурсии и услуги.