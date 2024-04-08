Эксперты перечислили 6 городов России, где можно увидеть цветение сакуры

В Японии сезон цветения сакуры в самом разгаре. В России сакура обычно зацветает в конце апреля — начале мая, но в мягком климате Краснодарского края в эти дни так тепло, что в знаменитом парке «Краснодар» уже выстроились очереди из сотен желающих посмотреть на необычные для наших широт растения. Но деревья, покрытые шапкой из розовых цветов, в России можно найти не только на юге. Вместе с экспертами Туту портал Vokrugsveta.ru вспоминает, где в России растет сакура. Если вдруг будете проездом в одном из этих мест в ближайшие две-три недели — сохраняйте адрес.
Москва
«Японский сад» в Главном ботаническом саду
Это место появилось в столице в 1980-х. За ландшафтный дизайн отвечали архитекторы из Японии: они создали уголок с водопадами, пагодой, каменными фонарями и традиционными павильонами. Некоторые растения для сада привезли с острова Хоккайдо, в том числе и сакуру. Для свободного посещения сад как раз открывается в конце апреля, к началу сезона цветения. Чтобы увидеть сакуру, многие готовы отстоять длинную очередь: возможно, есть смысл выбрать для посещения ранние утренние часы и будний день, когда местные будут на работе.
Также в Москве цветение можно увидеть в «Аптекарском огороде», Ботаническом саду биофака МГУ и рядом с главным зданием университета, а также в Бирюлевском дендропарке.
Санкт-Петербург
Сад дружбы
Есть сакура и в Петербурге. Одно из самых популярных мест для того, чтобы полюбоваться цветами, — Сад дружбы на Литейном. Сад, открытый в 2003 году, стал подарком от Шанхая, побратима Санкт-Петербурга. Там можно увидеть стену, украшенную драконами, пагоду и водоем с фонтаном в китайском стиле. Помимо сакуры, в саду растут яблони, ивы и сосны. Вход в сад бесплатный, и посетителей там всегда хоть отбавляй.
Еще одно известное место с сакурой — Ботанический сад Петра Великого. Во время майских праздников в ботсаду проходит фестиваль «Сакура Мацури». Но и это не все локации: также сакура цветет в парках и садах на Васильевском острове, Приморском парке Победы, парке «Тихий отдых» и рядом со Смольным собором.
Волгоград
Центральный парк культуры и отдыха
В центре города-героя на Волге есть аллея из шестидесяти сакур. Обычно сезон цветения начинается в конце апреля и, если в городе устанавливается обычный для Нижней Волги зной, быстро заканчивается. Кстати, кроме сакур, в ЦПКиО достойно внимания колесо обозрения: оно установлено на высоком берегу Волги, с аттракциона открывается шикарный обзор на Мамаев курган и стадион чемпионата мира по футболу, а с другой стороны будет видно бескрайние степи и луга Волго-Ахтубинской поймы, Волжскую ГЭС и сам город Волжский на горизонте.
Владивосток
Аллея сакуры
Во Владивостоке сакура растет на территории ВГУЭС — Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Место довольно известное: фото с сакурой делают не только студенты и преподаватели, но и туристы, и сами жители приморского города. Сакура появилась в городе в 2005 году: тогда с Хоккайдо привезли целую сотню деревьев.
Челябинск
Городской сад имени А. С. Пушкина
Японскую сакуру можно увидеть и в пока еще не самом популярном у туристов Челябинске — она растет в Городском саду имени А. С. Пушкина. Из-за неустойчивой погоды сезон может длиться всего несколько дней. Бывали годы, когда челябинская сакура начинала цвести с опозданием, ближе к концу мая.
Сакура появилась в Челябинске случайно: в конце 90-х — начале 2000-х горсад реконструировали, и кто-то из посетителей принес несколько саженцев. Неожиданно они прижились.
Сочи
Парк «Дендрарий»
Самая богатая коллекция сакуры в России находится в парке «Дендрарий», который включают в число самых популярных достопримечательностей Сочи. В «Дендрарии» посетители могут увидеть 23 вида этого растения, причем несколько сакур — гибридные, созданные генетиками в лаборатории. Основной такой большой коллекции стали деревья, которые были привезены в Россию еще в 1930—1940-х годах.
В Сочи сакура зацветает обычно в апреле. Кроме нее, в парке «Дендрарий» можно полюбоваться и другими цветами. Например, камелиями.
Если с российской сакурой разобрались, то в Японии найти сады с этим деревом не составит проблемы. Правда, любование сакурой для большинства жителей этой страны не является каким-то сакральным ритуалом, как иногда считают в России.