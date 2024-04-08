Эксперты перечислили 6 городов России, где можно увидеть цветение сакуры

В Японии сезон цветения сакуры в самом разгаре. В России сакура обычно зацветает в конце апреля — начале мая, но в мягком климате Краснодарского края в эти дни так тепло, что в знаменитом парке «Краснодар» уже выстроились очереди из сотен желающих посмотреть на необычные для наших широт растения. Но деревья, покрытые шапкой из розовых цветов, в России можно найти не только на юге. Вместе с экспертами Туту портал Vokrugsveta.ru вспоминает, где в России растет сакура. Если вдруг будете проездом в одном из этих мест в ближайшие две-три недели — сохраняйте адрес.