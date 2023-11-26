Эксперты оценили риски для Земли от пролета астероида Апофис

Никакого воздействия на Землю во время пролета астероида Апофис в 2029 году не будет, а риск того, что он заденет какой-либо орбитальный спутник, минимальный, но не нулевой, заявил РБК инженер-конструктор космического приборостроения, член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов ранее допустил, что Апофис может вывести из строя один из аппаратов на орбите, но это, если произойдет, по его мнению, не приведет к заметным последствиям на Земле. Об этом он сказал агентству «РИА Новости».

«Ближайшее его сближение с нашей планетой состоится 13 апреля 2029 года, тогда Апофис пролетит мимо Земли ближе, чем располагается орбита геостационарных спутников связи, но не приблизится ближе чем на 31 600 км от поверхности», — пояснил РБК Хохлов.

По его словам, небольшие астероиды и раньше пролетали на таком расстоянии от Земли, но такого размера — «никогда за известную историю человечества».

Астероид в виде «пролетающей звездочки» можно будет увидеть в Европе, Африке и Западной Азии, в сельских городах невооруженным глазом, а в городах — в бинокль, сказал он.

«Никакого воздействия на нашу планету не будет, шанс задеть какой-либо высокоорбитальный искусственный спутник Земли минимален (но не нулевой). Напротив, столь близкое сближение с нами приведет к последствиям для астероида — гравитационный маневр у Земли приведет к серьезному сдвигу его орбиты, из группы астероидов Атонов (находятся внутри земной орбиты) он перейдет в группу Аполлонов (выходят за земную орбиту)», — добавил Хохлов.

По его словам, это приведет к тому, что при следующем пролете мимо Земли в 2036 году расстояние до него будет свыше 46 млн км.

Вероятность столкновения Апофиса с каким-либо околоземным спутником крайне мала, поскольку на высоте 32 тыс. км их нет, считает блогер, популяризатор космонавтики Виталий Егоров. «Можно быть уверенным, что для Земли и землян не будет никаких последствий от пролета Апофиса. Разве что появится один дополнительный повод взглянуть на звездное небо у нас над головой», — сказал он РБК.

Апофис был открыт в 2004 году астрономами Роем Такером, Дэвидом Толеном и Фабрицио Бернарди из национальной обсерватории в Аризоне и изначально считался одним из самых опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей, отмечает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространств (NASA). Объект имеет диаметр около 340 м и быстро приобрел известность, когда ученые предсказали, что он пролетит тревожно близко к Земле в 2029 году.

После дополнительных наблюдений риск воздействия на Землю астероидом в 2029 году был исключен, как и потенциальная угроза во время другого сближения в 2036-м. Мощные радиолокационные наблюдения за Апофисом во время его облета планеты в марте 2021 года позволили собрать точные данные о его орбите и исключить любой риск столкновения в 2068 году и в долгосрочной перспективе, указывает NASA.

Американское космическое агентство в 2029 году намерено отправить корабль OSIRIS-APEX к Апофису для сбора данных о нем. Как ожидается, аппарат выйдет на орбиту астероида, что позволит рассмотреть его крупным планом.