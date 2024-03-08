Эксперты оценили опасность появления канцерогена в средствах от прыщей

«Здесь мы говорим о том, что в лекарственных средствах находится бензоилпероксид, при распаде которого при высокой температуре образуется канцерогенное вещество — бензол. Поэтому всегда в любом лекарственном средстве, а все-таки оно синтезировано химическим путем, нужно соблюдать режим, который прописан в инструкции к препарату. И при нарушении режима хранения, конечно, могут быть неожиданные реакции», — отметила она.