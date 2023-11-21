Эксперты объяснили, почему от красного вина болит голова

Головная боль от красного вина отличается от похмелья утром после ночи с большим количество алкоголя. Неприятные ощущения могут возникнуть после одного-двух бокалов всего через 30 минут. Однако почему так происходит, до сих пор не было ясно.

Как передает The Guardian, ученые подошли к разгадке этой тайны. «Виновниками» головных болей считались дубильные вещества, сульфиты, биогенные амины и фенольные флавоноиды. Последние соединения получают из виноградных косточек и кожуры. Они придают вину цвет и вкус. Их количество в красных винах может быть в 10 раз выше, чем в белых, что делает их главными «кандидатами» на то, чтобы вызвать неприятные ощущения.

После того, как вино оказывается в организме человека, алкоголь метаболизируется до ацетата в два этапа. Сначала алкоголь превращается в форме этанола в ацетальдегид, а затем ацетальдегид — в ацетат. Специфические ферменты в печени управляют каждым из этих процессов.

Флаванол под названием кверцетин, который содержится почти исключительно в красном вине, перерабатывается в организме в различные вещества. Один из них, глюкуронид кверцетина, оказался особенно эффективным в блокировании фермента, который превращает ацетальдегид в ацетат.

Именно в этом и кроется разгадка тайны, считают ученые. При подавлении важнейшего фермента в крови накапливается токсичный ацетальдегид. В большом количестве он вызывает головные боли, тошноту, покраснение кожных покровов на лице и потливость. Особенно к этому склонны люди, страдающие мигренями.

Помимо выпитого бокала красного вина головные боли могут возникать от ряда других факторов. Недавно были названы самые частые причины появления этих неприятных ощущений.

Анна Морозова