Эксперты объяснили, почему от красного вина болит голова
Скорее всего, это зависит от уровня флавоноидов.
Скорее всего, это зависит от уровня флавоноидов.
Головная боль от красного вина отличается от похмелья утром после ночи с большим количество алкоголя. Неприятные ощущения могут возникнуть после одного-двух бокалов всего через 30 минут. Однако почему так происходит, до сих пор не было ясно.
Как передает The Guardian, ученые подошли к разгадке этой тайны. «Виновниками» головных болей считались дубильные вещества, сульфиты, биогенные амины и фенольные флавоноиды. Последние соединения получают из виноградных косточек и кожуры. Они придают вину цвет и вкус. Их количество в красных винах может быть в 10 раз выше, чем в белых, что делает их главными «кандидатами» на то, чтобы вызвать неприятные ощущения.
После того, как вино оказывается в организме человека, алкоголь метаболизируется до ацетата в два этапа. Сначала алкоголь превращается в форме этанола в ацетальдегид, а затем ацетальдегид — в ацетат. Специфические ферменты в печени управляют каждым из этих процессов.
Флаванол под названием кверцетин, который содержится почти исключительно в красном вине, перерабатывается в организме в различные вещества. Один из них, глюкуронид кверцетина, оказался особенно эффективным в блокировании фермента, который превращает ацетальдегид в ацетат.
Именно в этом и кроется разгадка тайны, считают ученые. При подавлении важнейшего фермента в крови накапливается токсичный ацетальдегид. В большом количестве он вызывает головные боли, тошноту, покраснение кожных покровов на лице и потливость. Особенно к этому склонны люди, страдающие мигренями.
Помимо выпитого бокала красного вина головные боли могут возникать от ряда других факторов. Недавно были названы самые частые причины появления этих неприятных ощущений.
Анна Морозова