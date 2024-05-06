Эксперты объяснили, почему кошки толкают лапой миску с водой

В конце апреля зампред правительства Московской области Владислав Мурашов дал советы по перевозке питомцев на дачу. По его словам, перед перевозкой животных на дачу следует собрать аптечку и обеспечить комфортную транспортировку. Также важно обеспечить им защиту от клещей, отмечает 360.ru. Также важно взять с собой игрушки питомца, подстилку и миски, которые помогут ему справиться со стрессом. Кроме этого, во время поездки важно пристегивать шлейку питомца к ремню безопасности. Для маленьких собак и кошек в автобусах и электричках потребуется переноска. Крупные собаки должны быть в намордниках. У питомца должны быть сделаны все необходимые прививки.