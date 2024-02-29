Эксперты объяснили, почему больше всего детей в России рождается летом

Сезонность рождаемости объясняется многими факторами, среди которых социальные (праздники, миграция, сезонность браков), социально-демографические, экологические, биологические (физическая нагрузка, структура питания), говорится в статье. Однако в обществе с низкой рождаемостью, не обеспечивающей воспроизводство населения (как в России), выбор и поведение женщины, обусловленные социально-демографическими характеристиками, играют более значимую роль по сравнению с условиями, влияющими на ее физиологическую способность к воспроизводству. В 2022 году коэффициент рождаемости (количество детей в среднем на одну женщину) в России составил 1,42, но для простого воспроизводства населения он должен быть выше и составлять 2,15, заявляли в Росстате.