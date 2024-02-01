Эксперты объяснили, откуда появились нецензурные слова

Дискуссии о происхождении мата ведутся до сих пор. По одной из версий, нецензурная брань появилась на Руси с приходом монголо-татар, а до них русские люди не матерились. По словам Константина Антипьева, кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического института (ПНИПУ), это вписывается в идею, что все дурное идет извне. «Однако эта теория разбивается о тот факт, что у монголов таких слов в этническом языке нет, а если современный монгол использует русский мат — он его сам позаимствовал», — продолжает специалист.
Согласно еще одной теории, мат достался от язычества. Поскольку разные обряды проводились шаманами, нецензурные слова считались загадочными и таинственными, а именно поэтому были более притягательными. Пришедшая на смену христианская мораль объявила о том, что матерные выражения — это грех.
Для верующих использование мата считалось неприличным и грешным делом, однако сама нецензурная брань не исчезла, а продолжила существование в различных маргинализированных группах, не боящихся ни общественного осуждения, ни Бога.
Откуда появился мат?
Как отмечает лингвист Валерий Мокиенко, основные «три кита» русского мата этимологически расшифровываются достаточно прилично: праславянское «jebti» первоначально значило «бить, ударять», «huj» (родственный слову хвоя) — «игла хвойного дерева, нечто колкое», «pisьda» — «мочеиспускательный орган». Позже появилось неприличное слово на букву «б», которое происходит от древнерусского «блясти», которое означает «заблуждаться», «ошибаться».
Как относились к мату в России?
Матные слова в России всегда считались табуированными. До 1917 года это было связано с религией и моралью. В СССР на смену религии пришла идеология, которая также отвергала брань. Считалось, что гражданин Советов — человек нового типа, обладающий высоким культурным уровнем, поэтому он не использует нецензурных выражений. Однако они все равно использовались, особенно в производственной сфере, например, на заводах.
В 1980-е лояльность к мату в СССР возросла. Среди молодежи популярными стали музыкальные группы, использующие нецензурные выражения. Тогда их слушали скрытно и тайно включали на дискотеках. «Сейчас эти песни перепевают сотни певцов, симфонические оркестры исполняют мелодии — и это уже никого не шокирует», — рассказывает Константин Антипьев.
Почему человек матерится?
Психологи обуславливают использование нецензурных слов несколькими причинами. Так, человек выплескивает чувства и эмоции, выражая переживания. При этом экспрессия показывает, что матерящийся достиг определенного предела в саморегуляции эмоций и не может подобрать других выражений, способных описать состояние.
Человек может прибегать к мату также неосознанно, если он привык говорить так. Осознанная брань позволяет обратить на себя и свои потребности внимание, а также влиться в группу, где такая речевая культура одобряется.
Также нецензурные выражения могут помочь поддержать собеседника в трудной ситуации, оказать психологическую поддержку. И это получается, если у собеседника положительное отношение к мату.
Гештальт-терапевт ПНИПУ Елена Расторгуева добавляет, что мат также используют люди с маленьким словарным запасом и те, кто хочет показать свою независимость, уверенность, самодостаточной и психологическую свободу через нарушение социальных норм.
Как избавиться от привычки материться?
Для начала человек должен осознать, почему для него важно избавиться от мата в речи.
Например, брань мешает развитию личности и эмоционального интеллекта. Без обсценной лексики человек учится самовыражаться иначе и постоянно совершенствуется в этом. «Такое совершенствование означает прогресс, тогда как мат — остановка развития на примитивных формах самовыражения, если не регресс и деградация. У человека отсутствует необходимость меняться, когда он считает, что всегда может прибегнуть к нецензурной лексике», — считает психолог ПНИПУ Елена Расторгуева.
Избавиться от мата может помочь настрой на узнавание и понимание своих эмоций. Например, во время речи перед тем, как произнести мат (или уже после), стоит задуматься, почему было произнесено это слово, с какими чувствами оно связано. Это поможет выявить причины, триггеры, которые побуждают к брани. Важно сделать небольшую паузу и проанализировать ситуацию. Со временем это превратится в привычку, а сначала могут помочь альтернативные заготовленные фразы.
Профилактикой употребления нецензурных слов в речи также могут послужить дыхательные техники — не менее быстрый способ снять напряжение. На помощь приходят и спортивные нагрузки с учетом попеременного напряжения и расслабления мышц в теле. Например, сжимать и отпускать игрушку-антистресс.
И, конечно, лучше всего не материться с самого детства. Если взрослые используют мат, ребенок запоминает его и несет в общество. Если дома нецензурные слова употребляют редко, только в критических ситуациях, дети возьмут их на вооружение, так как поймут, что произошла какая-то внештатная ситуация, которую можно назвать одним словом.
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Анна Морозова