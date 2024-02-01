Эксперты объяснили, откуда появились нецензурные слова

Дискуссии о происхождении мата ведутся до сих пор. По одной из версий, нецензурная брань появилась на Руси с приходом монголо-татар, а до них русские люди не матерились. По словам Константина Антипьева, кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического института (ПНИПУ), это вписывается в идею, что все дурное идет извне. «Однако эта теория разбивается о тот факт, что у монголов таких слов в этническом языке нет, а если современный монгол использует русский мат — он его сам позаимствовал», — продолжает специалист.