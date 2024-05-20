Эксперты назвали плюсы и минусы работы на удаленке

Екатерина Половникова, HR-координатор:
— Удаленная работа может плохо влиять на человека. Есть случаи, когда люди с дистанционной занятостью чувствовали себя подавленными, впадали в депрессивное состояние. Конечно, удаленный график многим кажется удобным из-за ощущения свободы и независимости, сокращения времени на дорогу, сборы и прочее.
Однако, на мой взгляд, всего лучше в меру. Я предпочитаю часть рабочих дней проводить дома, а часть — в офисе. Так повышается продуктивность, сокращается стресс и сохраняется связь с коллективом. С моими взглядами часто согласны люди при трудоустройстве.
Зачастую потенциальных или действующих сотрудников не привлекают вакансии с полностью удаленной работой или же, наоборот, требующие постоянного присутствия в офисе.
Юрий Нестеренко, социолог:
— Удаленная занятость у большинства россиян ассоциируется со свободой. Свобода действий, выбора места деятельности и минимальный контроль со стороны руководителей. Это становится не только физическим, но и социальным, психологическим факторами, влияющими на предпочтения сотрудников.
Время пандемии позволило в полной мере ощутить все возможности дистанционной занятости, а потом и неудобства при выходе обратно в офисы. Удаленная работа экономит время на дорогу, уменьшает прямые коммуникации, которые не очень любит большинство сотрудников. А само обсуждение возвращения большинства компаний к посещению рабочих мест вызывает у россиян негативные чувства. При этом многие хотели бы иметь возможность работы по свободному гибридному графику, который позволяет по необходимости посещать офис и взаимодействовать с коллегами напрямую.
Екатерина Трофимова, психолог:
— Удаленный график работы действительно очень удобен. Один из самых главных ее плюсов — экономия времени. То есть вместо поездки от дома до офиса человек может заняться более полезными делами. Время — самый невосполнимый ресурс.
Вторая важная причина, по которой удаленная работа полюбилась россиянам, — это здоровье. Потому что человек может побольше поспать, меньше пребывать в стрессе, следить за питанием. В больших городах люди вечно спешат, испытывают массу негативных эмоций и вместо полноценных полезных обедов переходят на перекусы. Все это влияет на организм.
Но нельзя отрицать, что дистанционная работа комфортна не для всех. Мне, например, нравится сочетать удаленную деятельность и офисную. Утром я работаю онлайн, связываюсь с людьми по телефону. Во второй половине дня мне нравится приезжать в офис, общаться с коллегами и клиентами. Везде есть свои плюсы и минусы, но, несмотря на график, человеку нужен социум. Важно устраивать прогулки и общаться. Так мы сохраним ментальное здоровье и вкус жизни.
Елена Писаренко, специалист Управления по работе с объединениями предпринимателей Московской торгово-промышленной палаты:
— Дистанционная занятость подходит не каждому сотруднику. Особенно если речь идет о коллективной работе. Потому что на связь с каждым сотрудником уходит много времени. В офисе же коллеги всегда рядом, и некоторые задачи решаются коллективно, устраивается «мозговой штурм».
Но, безусловно, во всех форматах работы есть свои плюсы и минусы, здесь каждый человек выбирает сам, как ему комфортно. Все зависит от поставленных задач и того, влияет ли работа из дома на качество работы сотрудника. Мне нравится удаленная занятость тем, что можно уделить больше времени на сон, не нужно соблюдать офисный дресс-код.