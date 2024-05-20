Эксперты назвали плюсы и минусы работы на удаленке

Но, безусловно, во всех форматах работы есть свои плюсы и минусы, здесь каждый человек выбирает сам, как ему комфортно. Все зависит от поставленных задач и того, влияет ли работа из дома на качество работы сотрудника. Мне нравится удаленная занятость тем, что можно уделить больше времени на сон, не нужно соблюдать офисный дресс-код.