Эксперт заявила, что биоэтика не успевает за развитием технологий

«Пожалуй, самое ключевое, что можно из этой конференции вынести — то, что технологии стремительно развиваются, и мир движется в определенном направлении в использовании этих технологий. Главное, о чем обеспокоены специалисты в областях этих технологий и в смежных областях — это максимальная польза для конечного потребителя, гражданина нашей страны и не только. В этом нам помогают как наши законодательные органы, так и специалисты в биоэтике. Она является неким связующим звеном между реальной практикой, — тем, как развивается мир, и тем, по каким правилам эти новые технологии можно было бы применять», — добавила Воронцова.