Эксперт сообщил о смещении ареалов обитания и миграции моржей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Основные ареалы обитания и границы миграции моржей смещаются из-за изменения в распределении ледового покрова в Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях, вызванного изменением климата. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) Вячеслав Бизиков.
«За последние 30 лет под влиянием глобальных климатических процессов произошли значительные изменения в распределении ледового покрова в Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Благодаря этому кромка дрейфующих льдов осенью находится значительно севернее, а становление нового льда в Беринговом море в Северном Ледовитом океане на побережье Чукотки происходит примерно на месяц позже обычного. Вследствие этого меняются границы ареала обитания моржа и его миграции, основные нагульные районы, растет смертность молодняка, снижается темп пополнения популяции», — сказал Бизиков, выступая на международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя», которая проходит в инновационном центре «Сколково» в Москве и на Чукотке.
По его словам, в последнее время к началу весенней миграции моржа Берингово море почти полностью очищается ото льда. «С одной стороны, отмечается сокращение, а зачастую полное сокращение использования лежбищ на беринговоморском побережье Камчатки, Корякии, Чукотки. С другой стороны, возобновляется функционирование ранее угасших лежбищ на берегах Чукотского моря, где численность моржа достигает нескольких десятков тысяч особей. Можно сказать, что на наших глазах происходит смещение популяции моржа в арктическую часть его ареала», — сказал он.
По данным ученого, с 2015 года на лежбищах моржа в Чукотском море отмечается низкая выживаемость потомства. «Если в конце XX века величина ежегодного приплода составляла 19% от численности популяции, то в 2018—2019 годах она снизилась до 10%. Доля сеголетков за последние три года снизилась с 11% до 7%», — отметил доктор биологических наук.
Риски для популяции
Эксперт пояснил, что моржи стали больше времени проводить на береговых лежбищах, где они подвергаются нападению белых медведей. Они оказывают значительное влияние на моржей своим поведением, вызывают массовые сходы с лежбищ. Чаще всего хищники появляются со стороны моря на плавучих льдинах.
«Появление белых медведей вызывает панические сходы в воду, во время которых звери давят друг друга. По данным 2018 года, смертность моржей из-за паник на трех ключевых лежбищах приблизилась к 1 тыс. особей. Среди погибших животных преобладают детеныши первого года жизни и самки», — добавил Бизиков.
На Ванкареме — одном из крупнейших береговых лежбищ на Чукотке рядом с одноименным поселком, где проживает коренное население региона — опасность исходит как от белых медведей, так и от антропогенного влияния. «Ванкарем является важным пунктом в период осенней миграции. Близость населенного пункта оказывает сильное влияние на лежбище моржей. В 2023 году на Ванкареме лежбище не сформировалось. Там было несколько сотен животных. Тем не менее медведи пришли туда по своему обыкновению. Одновременно там может встречаться от 10 до 20 особей», — рассказал он.
По данным учетов 2013—2017 годов, численность популяции тихоокеанского моржа оценивается в 256 тыс. особей, а численность популяции белого медведя — от 22 до 31 тыс. особей, в том числе в российской зоне — 5−6 тыс.
О конференции
Седьмая международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя» проходит