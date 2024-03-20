Эксперт сообщил о смещении ареалов обитания и миграции моржей

На Ванкареме — одном из крупнейших береговых лежбищ на Чукотке рядом с одноименным поселком, где проживает коренное население региона — опасность исходит как от белых медведей, так и от антропогенного влияния. «Ванкарем является важным пунктом в период осенней миграции. Близость населенного пункта оказывает сильное влияние на лежбище моржей. В 2023 году на Ванкареме лежбище не сформировалось. Там было несколько сотен животных. Тем не менее медведи пришли туда по своему обыкновению. Одновременно там может встречаться от 10 до 20 особей», — рассказал он.