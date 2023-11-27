Эксперт рассказывает, действительно ли работает детокс

Детокс — это процесс, который включает в себя использование определенных продуктов, диет или других методов избавления организма от так называемых «токсинов». Он часто поощряется блогерами, знаменитостями и брендами, но не все врачи поддерживают такой метод очищения организма. Клэр Коллинз, профессор-лауреат кафедры питания и диетологии Университета Ньюкасла, в статье для The Conversation рассказывает, что такое «детокс» и как он влияет на организм.

Детоксикация привлекала внимание еще со времен Гиппократа, который считал, что четыре телесные жидкости (кровь, слизь, черная и желтая желчи) должны оставаться в равновесии для поддержания хорошего здоровья. Плохое самочувствие означало, что они нуждались в коррекции. На протяжении веков этот «дисбаланс» лечили самыми разными способами — от применения клизм и рвотных средств до лечения пиявками и держания поста.

Сегодня детоксикация выглядит немного иначе. Продукты для нее продаются онлайн и без рецепта, зачастую их чередуют с интервальным голоданием или другой диетой. Не самые добросовестные производители ставят маркировку «детокс» на любой продукт или блюдо, где есть натуральные ингредиенты. Глобальные прогнозы показывают, что рынок детокс-напитков, оцениваемый в более чем пять миллиардов долларов США в 2022 году, вырастет в стоимости еще на 50% до 2030 года.

Обзор методов детоксикации, используемых гомеопатами в Америке, показал, что более 75% из них рекомендуют диету, включающую «очищающие продукты» (например, свеклу), витаминные, минеральные или антиоксидантные добавки, органические продукты и пробиотики. Треть пациентов того же исследования прошли ирригацию толстой кишки, более четверти использовали гомеопатические средства или слабительные травы.

Вкратце — нет. Одно из исследований на эту тему, опубликованное в 2022 году, показало, что детокс-диеты не выявили явного вывода токсинов. В работе также отмечается, что детоксикация противоречит общим принципам физиологии человека, поскольку печень и почки весьма эффективно справляются с этой задачей. К тому же, чтобы выставить на рынке свою детокс-продукцию, компаниям не обязательно доказывать ее эффективность.

Зачастую люди худеют не из-за избавления от токсинов. Детокс-продукты приводят к дефициту калорий и потере веса в краткосрочной перспективе, но не являются устойчивым способом похудеть. У приверженцев подобных диет и продуктов замечен дефицит питательных веществ и, как следствие, усталость, раздражительность и неприятный запах изо рта.

Также неверная маркировка и самолечение повышает риск побочных эффектов и может привести к серьезным последствиям. Так в Испании 50-летний мужчина умер от отравления марганцем — в используемый им препарат для очищения печени был добавлен неправильный ингредиент. Коллинз отмечает, что людям с хроническими заболеваниями, расстройствами пищевого поведения, пожилым, детям, кормящим и беременным женщинам такая диета и вовсе противопоказана.

Недавно исследователи из США обнаружили, что приверженность вегетарианству и веганству не продлевает жизнь.

Олеся Маевская