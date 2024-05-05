Эксперт рассказала о правилах оставления кошек дома на время отъезда

«Также важно понимать, что если вы планируете оставить кошку одну, то нужно обеспечить ее безопасность. Проследите, чтобы были закрыты все окна, либо на них были установлены специальные сетки-»антикошки«. Все предметы, которые могут привести к травме животного, должны быть убраны», ― рассказала эксперт «Газете.Ru».