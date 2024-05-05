Эксперт рассказала о правилах оставления кошек дома на время отъезда

Как отметила эксперт, пищевой рацион домашнего любимца должен оставаться полноценным, в том числе кошкам необходимо пить свежую воду. Если владельцу нужно отлучиться на недолгий срок, один-два дня, то необходимо позаботиться об установке автопоилки и автокормушки с дозированным приемом пищи.
По словам Меликовой, проблемы могут возникнуть с туалетом, поскольку кошки ― чистоплотные животные, которые не будут пользоваться загрязненным лотком, поэтому владельцам необходимо найти человека, который будет регулярно убирать кошачий туалет.
«Также важно понимать, что если вы планируете оставить кошку одну, то нужно обеспечить ее безопасность. Проследите, чтобы были закрыты все окна, либо на них были установлены специальные сетки-»антикошки«. Все предметы, которые могут привести к травме животного, должны быть убраны», ― рассказала эксперт «Газете.Ru».
Собеседник добавила, что контактной кошке могут подойти проверенные зоогостиницы, где за животными следят круглосуточно.
Ранее, 1 марта, заведующая Советской государственной ветеринарной клиникой Юлия Богданова сообщила, что с начала года владельцы кошек привели своих питомцев на прием в столичные ветклиники более 30 тыс. раз.