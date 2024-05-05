Эксперт рассказала о плюсах хранения хлеба в морозилке

По словам эксперта, при охлаждении содержащийся в хлебе крахмал становится резистентным, из-за чего в крови не так сильно повышается уровень глюкозы, поэтому жир не откладывается в лишние килограммы. Соломатина добавила, что размороженный хлеб медленнее переваривается и питает микробиоту кишечника.
Как отметила диетолог, продукт рекомендуется хранить в закрытых емкостях из натуральных материалов.
«Хлеб не рекомендуется хранить в пакете или в деревянной хлебнице, потому что таким образом в изделии быстрее развиваются патогенная микрофлора, бактерии и грибок из-за повышенной влажности», ― рассказала врач «Вечерней Москве».
В марте врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что мука лишается важных питательных веществ в процессе изготовления белого хлеба: повышается гликемический индекс продукта, он становится вредным для здоровья. Он уточнил, что крахмал из белого хлеба быстро расщепляется на глюкозу, которая быстро всасывается. В результате такой реакции повышается уровень сахара в крови. Доктор посоветовал употреблять серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей.