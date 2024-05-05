Эксперт рассказала о плюсах хранения хлеба в морозилке

В марте врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что мука лишается важных питательных веществ в процессе изготовления белого хлеба: повышается гликемический индекс продукта, он становится вредным для здоровья. Он уточнил, что крахмал из белого хлеба быстро расщепляется на глюкозу, которая быстро всасывается. В результате такой реакции повышается уровень сахара в крови. Доктор посоветовал употреблять серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей.