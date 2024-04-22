Эксперт рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей

По наблюдениям корреспондента РИА Новости, промоутеры, которые предлагают услуги морских прогулок у сочинского порта, обещают туристам показать в море не только городские пейзажи, но и дельфинов. Как отмечает Белей, демонстрация жизни морских обитателей естественной среде — нормальное явление, если соблюдать определенные правила, ими же и пренебрегают некоторые капитаны.
«В летний сезон у китообразных появятся новые проблемы из-за людей — многочисленные морские прогулки для встреч с дельфинами. Наблюдать за дельфинами в море — это правда замечательная альтернатива походу в дельфинарий. В условиях неволи китообразным нельзя создать условия, соответствующие даже их базовым биологическим потребностям. Поэтому там они обречены на пожизненные страдания. Открытое море — это дом дельфинов, мы там гости. И вести себя надо по их правилам», — сказала Белей.
Она пояснила, что капитаны, минуя правила поведения в открытом море, маневрируют на яхтах без соблюдения безопасности для дельфинов. «Есть ответственные капитаны, кто очень бережно относится к китообразным и их личным границам. А есть те, кто совершенно не задумывается о том, какой вред они причиняют, врезаясь в стаю на полном ходу, преследуя семью или маму с детенышем. Все это травмоопасно и может привести к очень печальным последствиям — малыши или ослабленные особи не всегда могут вовремя увернуться от лодок. Также это мешает им охотиться и отдыхать. Нельзя также зажимать дельфинов между двумя и, тем более, большим количеством лодок. Нельзя прикармливать — это может поменять пищевое поведение диких дельфинов и привести к их скорой гибели», — предупредила Белей.
В начале апреля текущего года центр «Дельфа» также сообщал о массовой гибели дельфинов в Краснодарском крае. За неделю в акватории региона погибли более сотни млекопитающих. Гибель дельфинов ученые и волонтеры связывают с рыболовными сетями, куда попадают морские обитатели, травмируются, причиной смерти становятся в том числе инфекционные заболевания.
Научно-экологический центр «Дельфа» — единственный в Краснодарском крае, где занимаются спасением и реабилитации дельфинов. Базируется центр на федеральной территории Сириус.