Эксперт рассказал, зачем тигры считают ворон

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259676&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр образно «считает ворон», оценивая не точное количество птиц, а наблюдая за ними, рассказал РИА Новости генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Так он прокомментировал опубликованное нацпарком «Земля леопарда» видео, на котором тигр осматривает территорию с вершины сопки, неспешно делает несколько шагов и ложится отдохнуть: нежится на солнце, расслабленно зевает, умывается. Затем слышится воронье карканье, на которое тигр сначала не обращает внимания, но потом смотрит в сторону звуков, и, привстав, замирает, и наблюдает.

«В данном случае тигр оценивал, насколько каждая из ворон может допустить ошибку и быть пойманной им. Ему не нравится, что они едят его пищу, больше даже — что привлекают к нему внимание. Тигр ловит птиц: и фазанов, и рябчиков для еды, а ворон он не ест, хотя может задавить при случае. Но обычно он на них силы не тратит, просто наблюдает», — сказал Арамилев.

По его словам, тигр считывает количество добычи.

«Хищник может понимать и оценивать объекты по расстоянию — насколько каждый из них ему ближе. Например, при виде кабанов тигр оценивает их количество в целом, а потом из нескольких животных возьмет ближнего и более слабого. Классический счет, как считают большинство специалистов, тиграм недоступен, но определить, допустим, изменение в обстановке он может. То есть если его все время условно кормить пятью котлетами, а потом дать три, то он это заметит и будет требовать добавку», — уточнил эксперт.