Эксперт рассказал о способах привить ребенку любовь к математике

«Зачастую проблемы с математикой возникают не потому, что у школьника отсутствует логическое мышление, — скорее всего, он не понимает, для чего вообще нужны алгебра и геометрия. Он решил быть юристом или журналистом: там считать не нужно, а тем более пользоваться всеми этими синусоидами. В крайнем случае всегда выручит калькулятор», — отметил он.
Однако эксперт заявил, что математика нужна даже тем, кто не собирается заниматься ей профессионально после выпуска из школы. Например, эта наука развивает критическое мышление.
«Звучит абстрактно, но на практике позволит отличить фейковую информацию от правдивой и не покупаться на сомнительные предложения маркетологов из серии “купи два по цене трех”, — указал Кудрявцев.
«Также математика делает вас лучшим рассказчиком. Строить причинно-следственные связи, приводить логичные аргументы и иллюстрировать свой рассказ понятными графиками — полезное умение для профессионала в любой области», — добавил Кудрявцев.
При этом сложно заинтересовать ребенка математикой, когда она превращается в набор формул, правил и алгоритмов, указал методист.
«В учебе стоит избегать зубрежки — не заучивайте формулу, лучше выведите ее и научитесь применять в задачах. Нужно отказаться от решения задач по алгоритмам и шаблонам — предоставьте свободу рассуждений и обсуждайте ход мыслей и логические связи между ними. И забудьте про абстрактные примеры — наглядные и повседневные сравнения всегда работают лучше», — заключил он.
26 февраля руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала «Известиям», как школьникам набрать на ЕГЭ максимальное количество баллов.
По ее словам, обязательно нужно проводить тренировки, закреплять всё, что изучили в теории, и на практике оттачивать у себя навыки. Так, некоторые задания со временем можно будет решать на автомате. Особенно это актуально для заданий с кратким ответом. Работая с заданиями второй части, проверку работы нужно доверять компетентному преподавателю, который может дать обратную связь, объяснить, за что снят балл.