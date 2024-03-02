Эксперт рассказал о способах привить ребенку любовь к математике

По ее словам, обязательно нужно проводить тренировки, закреплять всё, что изучили в теории, и на практике оттачивать у себя навыки. Так, некоторые задания со временем можно будет решать на автомате. Особенно это актуально для заданий с кратким ответом. Работая с заданиями второй части, проверку работы нужно доверять компетентному преподавателю, который может дать обратную связь, объяснить, за что снят балл.