Эксперт раскрыл опасность фольги и пластиковых контейнеров для здоровья

Чудаков отметил, что пластик подразделяется на безопасный и содержащий бисфенол. Он неприемлем для контакта с человеком. Такой материал может отдавать в среду молекулы и проникать в организм через дыхательные пути, слизистую глаз, контакт с кожей, а также через продукты, которые соприкасались с такой поверхностью. Поэтому, выбирая пластиковый контейнер для домашнего использования, стоит обращать внимание на то, чтобы он не содержал бисфенола.