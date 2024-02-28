Эксперт предупредил об опасности частого заваривания чая в пакетиках

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что регулярное умеренное употребление зеленого чая снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также повышает иммунитет. По ее словам, черный ферментированный, а также зеленый или белый неферментированные чаи имеют множество полезных веществ в составе: витамины В1, В2, РР, провитамин А и минеральные вещества.