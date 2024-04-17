Эксперт по этикету назвала самые частые ошибки за шведским столом

Один раз я лично наблюдала ситуацию, когда человек взял попробовать кусочек мяса с блюда, а потом положил его обратно. Конечно, так делать не нужно. Если вы сомневаетесь, будете ли есть это или нет, возьмите маленький кусочек и попробуйте у себя в тарелке.