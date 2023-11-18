Эксперт объяснила, откуда взялась Снегурочка у деда Мороза

«Можно сказать, что Снегурочку Дед Мороз как бы взял или “украл” из другой сказки. Сам по себе его образ суров и страшен, поэтому вводится фигура Снегурочки, которая “смягчает” Деда Мороза. Она была введена в сценарий в качестве посредника между Дедом Морозом и детьми: методисты считали, что персонаж-девочка вызовет больше доверия у детей. По большей части советские создатели просто взяли двух не связанных друг с другом персонажей, и соединили их», — объяснила Асонова.

По словам специалиста, прообразом Снегурочки был персонаж старой сказки, в которой рассказывается о бездетной паре деда и бабки, которые слепили себе из снега девочку и назвали ее Снегуркой, но летом девочка растаяла.

Свою интерпретации истории описал Александр Островский в пьесе «Снегурочка» (1873). В ней у Мороза и его жены Весны-Красны родилась дочь Снегурочка. Однако такой союз разозлил бога Ярило и он убил девочку солнечным светом, растопив ее. Такой образ ледяной девочки начал кочевать по разным детским произведениям, в том числе и рождественским. В них дети часто находили в Рождественскую ночь Снегурочку в снегах на улице и приводили домой, чтобы согреть ее у огня, однако она всегда таяла.

Кроме пьесы Островского имена Мороз и Снегурочка рядом нигде не встречались, но в 1937 году они все равно появились на первой советской елке вместе в качестве дедушки и внучки.

«Объяснение, почему Снегурочка стала внучкой, а не дочкой, лежит на поверхности. Мороз староват для того, чтобы иметь такую юную дочь. Мы и в сказке Снегурочку воспринимаем именно как внучку. В сказках всегда говорится “жили-были дед и баба”, люди воспринимают это как дедушку и бабушку, хотя на деле это символ бедности и бед. Поэтому их родственные связи — это влияние восприятия возраста, других причин тут нет», — отметила специалист.

Подробнее о том, кто стал прообразами Деда Мороза, почему у него нет жены, и как его воскресили в советское время — в материале «Газеты.Ru».