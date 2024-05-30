Эксперт объяснила, какой кофеин вреднее — из чая или кофе

Какой кофеин считается наиболее вредным — из чая или кофе? На этот вопрос в разговоре с изданием «Доктор Питер» ответила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета Екатерина Баньковская.
Эксперт рассказала, что кофеин стимулирует умственную деятельность и запускает процессы мышления. Ранее исследователи уже доказали, что в чае его больше, чем в кофе. Однако, по словам Екатерины Баньковской, первый из напитков не так сильно вредит здоровью.
Дело в том, что «чайный» кофеин находится в связанном состоянии с другими веществами. В связи с этим он медленно усваивается и быстро выводится. Иными словами, кофеин из чая не накапливается в организме.
Также эксперт рассказала, что этот напиток помогает избавиться от различных токсинов после пищевых отравлений. Помимо этого, чай способствует восстановлению микрофлоры после длительного приема антибиотиков и других лекарств. Крепко заваренный напиток выводит из организма вредные вещества, образовавшиеся после приема никотина или алкоголя.
Вместе с тем слишком сильно налегать на чай не стоит. Злоупотребление им может привести к зависимости от кофеина. Он стимулирует центральную нервную систему, поэтому может появиться тревожность. Кроме того, кофеин повышает артериальное давление, поэтому гипертоникам стоит соблюдать особую осторожность. Также при излишнем употреблении растет риск развития остеопороза и уменьшения плотности кости.
Эксперт отметила, что полезнее всего пить неферментированный чай — белый и зеленый. Менее целебно-профилактическим эффектом обладают полуферментированные желтый и синий. Наименее полезны ферментированные красный и черный чаи.
«Зеленый чай сенча (сэнтя) содержит больше витамина С, чем любой другой чай», — говорит Екатерина Баньковская.
Ранее эксперты назвали девять напитков, с которых лучше всего начинать день.
Айгуль Сабитова