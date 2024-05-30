Эксперт объяснила, какой кофеин вреднее — из чая или кофе

Вместе с тем слишком сильно налегать на чай не стоит. Злоупотребление им может привести к зависимости от кофеина. Он стимулирует центральную нервную систему, поэтому может появиться тревожность. Кроме того, кофеин повышает артериальное давление, поэтому гипертоникам стоит соблюдать особую осторожность. Также при излишнем употреблении растет риск развития остеопороза и уменьшения плотности кости.