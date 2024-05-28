Эксперт назвала страны для идеального отпуска без визы

Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Абхазия являются странами для идеального отпуска, куда россияне могут отправиться без визы. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт по туризму Татьяна Сапронова.
По ее словам, в достоинства Турции можно записать знаменитую кухню и обилие живописных пляжей на побережьях трех морей: Средиземного, Эгейского и Черного. Любители культурного досуга и истории найдут здесь руины Эфеса, а также шумный Гранд-базар в Стамбуле.
В Египте стоит посмотреть пирамиды и Луксор и отдохнуть на пляжах Шарм-эль-Шейха.
В ОАЭ — на небоскребы Бурдж-Халифа и Бурдж-эль-Араб, а в Абхазии — на нетронутую природу, сталактитовые пещеры и пляжи Черного моря.
«Таиланд — это рай для любителей пляжного отдыха и яркой культуры. От белых песков Пхукета до оживленных улиц Бангкока. Этот райский уголок предлагает широкий спектр впечатлений. Побалуйте себя массажем в традиционном спа-салоне, посетите древние храмы и отведайте изыски тайской кухни», — заявила эксперт.