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Эксперт назвала страны для идеального отпуска без визы

Без визы можно отправиться в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазию.

Источник: Аргументы и факты

Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Абхазия являются странами для идеального отпуска, куда россияне могут отправиться без визы. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт по туризму Татьяна Сапронова.

По ее словам, в достоинства Турции можно записать знаменитую кухню и обилие живописных пляжей на побережьях трех морей: Средиземного, Эгейского и Черного. Любители культурного досуга и истории найдут здесь руины Эфеса, а также шумный Гранд-базар в Стамбуле.

В Египте стоит посмотреть пирамиды и Луксор и отдохнуть на пляжах Шарм-эль-Шейха.

В ОАЭ — на небоскребы Бурдж-Халифа и Бурдж-эль-Араб, а в Абхазии — на нетронутую природу, сталактитовые пещеры и пляжи Черного моря.

«Таиланд — это рай для любителей пляжного отдыха и яркой культуры. От белых песков Пхукета до оживленных улиц Бангкока. Этот райский уголок предлагает широкий спектр впечатлений. Побалуйте себя массажем в традиционном спа-салоне, посетите древние храмы и отведайте изыски тайской кухни», — заявила эксперт.