Эксперт назвала страны для идеального отпуска без визы

По ее словам, в достоинства Турции можно записать знаменитую кухню и обилие живописных пляжей на побережьях трех морей: Средиземного, Эгейского и Черного. Любители культурного досуга и истории найдут здесь руины Эфеса, а также шумный Гранд-базар в Стамбуле.