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03:25 (мск), источник: Life.ru

Эксперт назвала способы избавиться от въедливого рыбного запаха после готовки

Хозяйки не понаслышке знают о том, как тяжело вывести с рук и различных поверхностей рыбный запах. Порой неприятный аромат так крепко въедается в разделочную доску, что ничего не остаётся, как попросту её выбросить. Однако есть несколько способов избавиться от такого запаха, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по домоводству Марина Рубенкова.

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Источник: AP 2023

Так, эксперт советует использовать лимонный сок, который также считается природным дезодорантом. Достаточно выжать немного на руки, тщательно втереть, а после промыть руки тёплой водой. Ещё один способ — применять уксус, который к тому же является антисептиком.

«Вы можете смочить в нём ватный диск и протереть им руки и поверхности, с которыми соприкасалась рыба. Уксус эффективно устраняет запах и обладает антисептическими свойствами», — рассказала Рубенкова.

По её словам, сода — тоже эффективное средство для устранения запаха рыбы. Нужно разбавить её водой, чтобы она стала как паста, а затем нанести на руки и рабочие поверхности. После этого рекомендуется подождать несколько минут, а затем смыть тёплой водой. От запаха можно попробовать избавиться и обычным твёрдым мылом, уделив внимание промежуткам между пальцами.

Ещё один способ — помыть руки с помощью свежемолотого кофе. Его можно смешать с жидким мылом, используя как скраб для рук, и кофейный аромат поможет устранить запах рыбы. А чтобы не пришлось пользоваться всеми этими способами, эксперт советует использовать перчатки при разделке рыбы.

А вот вонять рыбой можно начать не только из-за готовки, но и употребляя спортивные добавки. Ведь если их принимать неправильно, может начаться дисбактериоз.

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