Эксперт назвала причины анорексии у подростков

«Если в семье достаточно доверительное отношение, когда ребенок может поговорить с родителями, родители интересуются жизнью ребенка, то вот эти факторы, вот эти изменения поведенческие, они достаточно быстро становятся заметными. Потому [что] сложно не заметить, когда ребенок уже в порядке вещей отказывается от еды, отказывается от ужина, отказывается от привычных сладостей и так далее. На вот этом этапе, когда что-то пошло не так, родители могут помочь справиться», — сказала она.