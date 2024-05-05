Эксперт назвала причины анорексии у подростков

«Вся проблема в том, что сам подросток не всегда считает это болезнью. Часто пусковым механизмом у подростка бывает жесткий стресс. Очень часто, как статистика показывает, это насилие. Необязательно сексуальное насилие. Это может быть буллинг какой-то в школе. Развод родителей, переход в другую школу, переезд в другой район, расставание с молодым человеком или с девушкой», — сказала эксперт.
По ее словам, с подобными ситуациями трудно справиться эмоционально, а иногда даже не находится возможности попросить у кого-либо совета.
«Болезнь здесь становится спасательным кругом, тем фактором, который возможно контролировать. “Я не могу контролировать события вокруг меня, с которыми трудно справиться, но я могу контролировать свое тело, свою еду. Я могу справиться хотя бы с этим”. На этот момент подросток обращает внимание, что он прибегает к пищевому регулированию, но он не считает это проблемой, он не считает это болезнью».
Собеседница агентства также отметила, что подросток начинает задумываться о проблеме лишь тогда, когда появляются физические проблемы.
«Проблемы в виде расстройств ЖКТ, какой-то слабости, быстроистощаемостью, когда у тебя уже не хватает сил просто подняться по лестнице или зубы начинают сыпаться, вот тогда он может задуматься», — сказала эксперт.
«Но и то, чем сильнее падает вес, тем меньше критики к этому состоянию. То есть голова как будто бы отключается на вот этой теме», — добавила она.
К кому обратиться
Сатьянова отметила, что в первую очередь оказать помощь ребенку на первом этапе болезни способны родители.
«Если в семье достаточно доверительное отношение, когда ребенок может поговорить с родителями, родители интересуются жизнью ребенка, то вот эти факторы, вот эти изменения поведенческие, они достаточно быстро становятся заметными. Потому [что] сложно не заметить, когда ребенок уже в порядке вещей отказывается от еды, отказывается от ужина, отказывается от привычных сладостей и так далее. На вот этом этапе, когда что-то пошло не так, родители могут помочь справиться», — сказала она.
Также собеседница агентства добавила, что параллельно стоит обратиться к психологу, который занимается лечением расстройств пищевого поведения.
«На начальной стадии можно выяснить, с какой трудностью столкнулся ребенок, что вот здесь расстройство пищевого поведения выступает как такой вспомогательный фактор. То есть на этом этапе родитель сможет проконтролировать питание ребенка».
По словам Сатьяновой, лучше не прибегать к помощи диетолога, который назначит диеты с ограничениями, в таком случае необходимо обратиться к консультанту по питанию.
«Ребенку надо правильно выстроить режим питания, чтобы там были жиры, белки, углеводы, клетчатка, чтобы все было в достаточном количестве. И вот когда все еще не зашло слишком далеко, родители, как раз это родительская территория, где они смогут помочь ребенку обеспечить вот этот график питания», — сказала эксперт.