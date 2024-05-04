Эксперт назвала бьюти-привычки, о которых нужно забыть к 40 годам

С возрастом меняются потребности кожи, и то, что подходило в 20 лет, может быть не так эффективно после 40. Пластический хирург Мадина Байрамукова объяснила, почему эти изменения важны для красоты и здоровья кожи, назвав шесть бьюти-привычек, о которых нужно забыть в зрелом возрасте.