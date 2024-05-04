Эксперт назвала бьюти-привычки, о которых нужно забыть к 40 годам

Пренебрежение ежедневным уходом
В молодости иногда можно позволить себе пропускать некоторые этапы ухода за кожей или использовать уходовую косметику нерегулярно, однако с приближением 40-летнего возраста, важно все больше правильно заботиться о коже и не пропускать специальные процедуры.
Эксперт указала, что уход за коей включает в себя очищение — утром и вечером, — тонизирование в зависимости от типа кожи, а также нанесение сывороток/кремов дважды в день.
Избегание косметики с активными компонентами
После 40 лет необходимо перейти на косметику с активными компонентами, которая помогает сгладить признаки старения. Игнорирование антивозрастного ухода очень быстро отразится на упругости и здоровье кожи.
Важные активные компоненты, на которые стоит обратить внимание, включают ретинол для омоложения, витамин С для антиоксидантной защиты и осветления кожи, а также гликолевую кислоту для ее отшелушивания.
Пропуск дополнительных процедур ухода
Использование масок, пилингов, скрабов в домашнем уходе способно приносить дополнительную пользу коже с возрастом. Важно найти те процедуры, которые подходят для конкретного типа кожи.
Неиспользование патчей для глаз
Многие женщины с возрастом сталкиваются с отечностью и темными кругами под глазами. Гидрогелевые патчи, предварительно охлажденные, могут улучшить кровообращение, снизить отечность и уменьшить круги под глазами.
Неиспользование косметики с SPF
После 40 лет крайне важно использовать средства дневного ухода с SPF круглый год для профилактики пигментации и старения кожи под воздействием УФ-лучей. Защита от солнца помогает поддерживать увлажнение кожи, ее упругость и здоровье в целом.
Игнорирование профессиональных косметологических процедур
В зрелом возрасте необходимо также уделять внимание профессиональным процедурам ухода за кожей. К ним можно отнести чистки лица, кислотные пилинги, маски и массажи, специально направленные на омоложение и улучшение состояния кожи.
Отказ от устаревших бьюти-привычек и переход к уходу, адаптированному под потребности зрелой кожи, поможет сохранить красоту и здоровье на долгие годы. Поэтому крайне важно консультироваться с профессионалами для выбора оптимальной программы ухода за кожей, учитывая ее индивидуальные особенности и потребности, передает Rsute.ru.