Эксперт назвал способы, как избежать выгорания представителям креативных профессий

«Во-первых, им приходится постоянно подстраиваться под реалии современной действительности — введение ограничений и новых правил индустрии, блокировки соцсетей, появление новых площадок и т. д. Работа в непростой отрасли добавляет стресса и дополнительных переживаний. Во-вторых, digital-мир — это место дедлайнов, требующих выполнения задач в очень сжатые сроки. Все нужно делать быстро и без права на ошибку, чтобы достигать поставленных целей и быть на шаг впереди конкурентов. В -третьих, работа креаторов часто не ограничивается 8-часовым рабочим днем. Регулярная проверка рабочих чатов и почты, выполнение срочных задач до и после работы — то, что мешает сохранить тот самый баланс между работой/профессией и другими сферами своей жизни», — объяснил он.