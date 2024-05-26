Эксперт назвал способы, как избежать выгорания представителям креативных профессий

По его словам, к выгоранию более склонны представители креативных профессий — журналисты, маркетологи, рекламщики, PR и SMM-специалисты, креативные директора
«Во-первых, им приходится постоянно подстраиваться под реалии современной действительности — введение ограничений и новых правил индустрии, блокировки соцсетей, появление новых площадок
Эксперт поделился советами, которые помогут избежать выгорания.
«Добавьте в вашу жизнь физическую активность. Для творцов, которые задействуют на работе весь свой интеллектуальный ресурс, очень важно регулярно переключаться на физическую активность. “Отключая” мозг и наполняя тело эндорфинами, вы получаете заряд положительных эмоций, энергии и вдохновения. Спортзал, йога, катание на велосипеде и даже часовая прогулка с собакой после работы дадут возможность перезагрузиться. В отпуске выбирайте места, где можно не только созерцать и размышлять, но и сочетать это с занятиями спортом, плаванием, прогулками», — посоветовал он.
Также, уделяйте время качественному отдыху и сну. Важность этих двух аспектов актуальна абсолютно для всех. Но именно у представителей креативных профессий в виду специфики деятельности очень сильно «ломается» график. И даже в отпуске многие не могут полностью абстрагироваться от работы. Научитесь брать паузу, позвольте себе полностью расслабиться и не переживать за рабочие процессы. Качественно отдыхая и высыпаясь, вы будете гораздо более эффективным, продуктивным и мотивированным.
«Если чувствуете, что выгорание уже близко, попробуйте временно сменить вектор деятельности в рамках своей профессии. Займитесь другим проектом, переключитесь с творческих на административные функции. Определите вашу мотивацию. Важно регулярно сопоставлять свои амбиции с реальными задачами и корректировать вектор своего развития при необходимости. Например, если вы мечтаете стать PR-директором, а задачи и проекты, в которых вы участвуете, никак не ведут вас к достижению этой цели — это почти наверняка приведет вас к выгоранию. Проанализируйте, что могло бы вам помочь — проявление большей инициативы, смена команды, беседа с руководителем и HR», — добавил специалист.
Самое важное — не стоит долго терпеть неудовлетворенность своей работой. В команде любые сложности решить гораздо проще, поэтому не стесняйтесь обращаться к руководству или к HR вашей компании, резюмировал он.