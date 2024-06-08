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Эксперт назвал неожиданную опасность мясного фарша

Фарш — один из самых востребованных мясных полуфабрикатов: из него можно быстро приготовить несколько десятков блюд. В некоторых случаях фарш стоит даже дешевле цельного куска говядины или курицы. Правда, не всегда есть гарантия, что продукт сделан из качественного сырья, рассказал доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Источник: AP 2023

Выбор фарша похож на лотерею: в него можно смолоть не только мясо, но и жилы, кожу и жир.

«Чтобы не испортить блюдо, фарш нужно покупать только в проверенном магазине, дорожащим своей репутацией. В таких торговых точках обычно хорошее оборудовании и чистоплотный персонал, который всегда моет руки перед измельчением мяса», — говорит эксперт.

Многие предпочитают выбрать кусок мяса самостоятельно и просят продавца пропустить его через мясорубку в вашем присутствии.

Но прежде надо внимательно присмотреться к аппарату — насколько часто его используют и как регулярно моют.

Не исключено, что выбранное качественное мясо будет испорчено именно в результате переработки.

Эксперт советует отдать предпочтение фаршу в заводских упаковках. Он хранится в стерильной газовой среде, которая, к тому же, продлевает срок годности. А продукт на развес портится от контакта с воздухом в течение суток или даже меньше.

«И конечно, стоит обращать внимание на цену продукта. Очевидно, что качественный фарш не может стоить слишком дёшево», — заключил Дмитрий Быстров.