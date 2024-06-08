Эксперт назвал неожиданную опасность мясного фарша

Фарш — один из самых востребованных мясных полуфабрикатов: из него можно быстро приготовить несколько десятков блюд. В некоторых случаях фарш стоит даже дешевле цельного куска говядины или курицы. Правда, не всегда есть гарантия, что продукт сделан из качественного сырья, рассказал доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.