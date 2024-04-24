Эксперимент психологов показал, почему так сложно восстановить дружбу

Ученые, статья которых опубликована в журнале Communications Psychology, провели семь исследований, в которых, в общей сложности, приняли участие почти две с половиной тысячи человек. Большинство участников (90%) признались, что в какой-то момент жизни потеряли связь с одним или несколькими близкими людьми, о чем до сих пор жалеют. В то же время, 70% из них нейтрально или даже отрицательно отнеслись к идее о том, чтобы попытаться восстановить контакт со старыми друзьями, как бы тепло они ни вспоминали о былой привязанности.