Эксперимент психологов показал, почему так сложно восстановить дружбу

Психологи из Университета Саймон Фрэзер (Канада) и Университета Сассекс (Великобритания) выяснили, что люди в среднем чрезвычайно неохотно идут на возобновление оставшихся в прошлом дружеских отношений, даже если у них есть возможность и желание это сделать. Главная причина — неуверенность в том, как такой шаг будет старым другом воспринят.
Ученые, статья которых опубликована в журнале Communications Psychology, провели семь исследований, в которых, в общей сложности, приняли участие почти две с половиной тысячи человек. Большинство участников (90%) признались, что в какой-то момент жизни потеряли связь с одним или несколькими близкими людьми, о чем до сих пор жалеют. В то же время, 70% из них нейтрально или даже отрицательно отнеслись к идее о том, чтобы попытаться восстановить контакт со старыми друзьями, как бы тепло они ни вспоминали о былой привязанности.
Поскольку люди часто говорят одно, а поступают по-другому, исследователи решили на практике проверить, сколько участников в действительности захочет возобновить отношения со старыми друзьями. Тем, кто изъявил такое желание, была предоставлена полная контактная информация, чтобы послать старому другу сообщение. Однако на это в итоге решилась лишь примерно треть участников.
Причем, как показали результаты еще одного эксперимента, решиться на возобновление прежних дружеских отношений столь же тяжело, как и завести новые — участники испытывали примерно одинаковую боязнь и чувство неловкости, когда им нужно было позвонить и старому другу, с которым долго не общались, и незнакомому человеку.
Среди причин на первом месте оказался страх того, что старый друг будет не рад звонку и может не захотеть восстанавливать отношения. «Это будет слишком странно и неловко, вот просто так взять и позвонить, после всех этих прошедших лет, когда мы не общались», — вторая по частоте причина нежелания пытаться возобновить старую дружбу. Третья распространенная причина — чувство вины за то, что все это время не поддерживали отношения.
Что касается наиболее удобных моментов для того, чтобы все же позвонить или написать старому другу, то на первом месте оказался его или ее день рождения. Вторым по популярности подходящим моментом была названа годовщина какого-то события, которое имело значение для обоих.