Экспедиция РАН обнаружила микропластик в выпавшем в тундре снеге

«Чистая Арктика — Восток-77» — крупнейшая по числу участников среди континентальных высокоширотных научных экспедиций за всю историю исследований Севера. Всего в ней будет 77 партий, за год около 700 участников из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов, а также добровольцев Русского географического общества. Они проведут свыше 200 исследований на маршрутах протяженностью 12 тыс. км. Одной из задач экспедиции станет изучение и сохранение редких северных языков. ТАСС выступает генеральным информационным партнером экспедиции.