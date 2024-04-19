Экспедиция РАН обнаружила микропластик в выпавшем в тундре снеге

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Экспедиция РАН «Чистая Арктика — Восток-77» обнаружила микропластик в снеге, выпавшем в отдаленной части тундры. Однако оленина является самым чистым видом мяса в отличие от других видов мяса и рыбы, заявил ТАСС научный руководитель экспедиции Борис Кочуров.
«На днях закончился беспрецендентный автономный маршрут на колесном вездеходе “Урса”. Шеф-пилот экспедиции Владимир Дмитриев собрал образцы снега в Тазовской и Тухардской тундрах и на левобережном Енисее. Первые результаты исследований показывают, что микропластик распространяется в атмосфере на такие большие расстояния, что выпадает со снегом даже так далеко за Полярным кругом», — сказал Кочуров.
При этом оленина из-за Полярного круга по факту является самым свободным от содержания микропластика мясом. Она в любом случае содержит меньше микропластика, чем любое мясо из более южных регионов, и чем морская рыба из любой точки земного шара, отметил ученый. При этом скорость загрязнения Российской Арктики микропластиком будет невысока в ближайшее столетие.
Экспедиция занимается сравнительным изучением концентрации микропластика в снежном покрове на разных территориях Севера. Проведены исследования снега на Соловецких островах, взяты пробы в самых удаленных от цивилизации территориях тундры и арктических пустынь.
Об экспедиции
«Чистая Арктика — Восток-77» — крупнейшая по числу участников среди континентальных высокоширотных научных экспедиций за всю историю исследований Севера. Всего в ней будет 77 партий, за год около 700 участников из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов, а также добровольцев Русского географического общества. Они проведут свыше 200 исследований на маршрутах протяженностью 12 тыс. км. Одной из задач экспедиции станет изучение и сохранение редких северных языков. ТАСС выступает генеральным информационным партнером экспедиции.