Экраноплан работы. Как Ростислав Алексеев соединил самолёт и корабль

«Дебютный рейс с 30 пассажирами на борту “Ракета-1” совершила в августе 1957 года, преодолев 420 километров от Горького до Казани за 7 ­часов. А в 1958-м на Всемирной выставке в Брюсселе Алексееву присудили за неё золотую медаль, — рассказывает директор Музея речного флота ФГБОУ ВО “ВГУВТ” Ирина Гаранина. — У конструктора появилось собственное ЦКБ, где разработали линейку моделей СПК — “Метеор”, “Вихрь”, “Циклон”, “Буревестник”, “Альбатрос” и др. Это были комфортные суда. В “Метеоре” вместимо­стью 120 человек были три просторных салона и буфет. Постепенно поток пассажиров вырос до 20 млн человек в год».