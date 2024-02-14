Экраноплан работы. Как Ростислав Алексеев соединил самолёт и корабль

Впрочем, это была лишь верхушка айсберга его деятельности. Большая часть, в том числе и уникальный экраноплан, на котором он собирался пересечь Атлантику, была засекречена.
В 3 раза быстрее
70 лет назад Ростислав Алексеев приступил к созданию первого в мире судна на подводных крыльях (СПК). Через 3 года «Ракета» под его управлением «прилетела» в Москву. Судно пришло из Горького в столицу за 15 часов — в 3 раза быстрее, чем обычный теплоход. А после того как на борту побывал Хрущёв и заявил: «Хватить ездить по Волге на волах. Будем строить!» — «Ракету» запустили в серийное производство.
«Дебютный рейс с 30 пассажирами на борту “Ракета-1” совершила в августе 1957 года, преодолев 420 километров от Горького до Казани за 7 часов. А в 1958-м на Всемирной выставке в Брюсселе Алексееву присудили за неё золотую медаль, — рассказывает директор Музея речного флота ФГБОУ ВО “ВГУВТ” Ирина Гаранина. — У конструктора появилось собственное ЦКБ, где разработали линейку моделей СПК — “Метеор”, “Вихрь”, “Циклон”, “Буревестник”, “Альбатрос” и др. Это были комфортные суда. В “Метеоре” вместимостью 120 человек были три просторных салона и буфет. Постепенно поток пассажиров вырос до 20 млн человек в год».
Но у СПК был предел скорости — выше 120 км/ч начиналась кавитация (разрушение металла крыла). Алексеев нашёл выход. Сохранился чертёж конструктора от 1947 года с необычным аппаратом, подписанный: «Экраноплан». И рядом: «Решено посвятить свою жизнь созданию нового вида транспорта».
Уже тогда он понял, что для увеличения скорости нужно вытащить судно из воды, чтобы воспользоваться явлением, известным как «эффект экрана». Осуществить идею удалось в 1961 году. Первый в мире экраноплан конструктор снова вёл сам, освоив для этого управление самолётом. А «эффект экрана» с тех пор стал «эффектом Алексеева».
«Мужик должен работать!»
Разработанная конструктором модель развивала скорость до 200 км/ч. На демонстрационном полёте присутствовал начальник ВМФ Горшков. Он оценил, что благодаря низкой высоте машина незаметна для радаров да ещё и может выходить из воды на пологий берег. Военные сделали заказ на полномасштабный образец экраноплана «КМ» («Корабль-макет»). Длина машины составила 100 метров, вес — 500 тонн, на тот момент это был самый крупный летательный аппарат в мире. Скорость он мог развивать до 500 км/ч.
Работы велись на заводе «Красное Сормово». Алексеев почти не спал и требовал полной самоотдачи от коллег. Дочь конструктора Татьяна вспоминала: «Тысячи часов испытаний, месяцами без выходных. Жёны сотрудников писали жалобы на Алексеева в обком, на что он отвечал: “Мужик должен работать!”.
22 июня 1966 года «КМ» был спущен на воду в Чкаловске (за штурвалом снова был Алексеев). Для дальнейших испытаний его отбуксировали в Каспийск. Американцы со спутника сделали снимки чудо-машины, до последнего не веря, что эта махина способна взлететь. Однако «КМ» отлично вёл себя на море.
Следом поступил заказ на разработку транспортно-десантного экранолёта «Орлёнок». И вот тут всё пошло не так гладко. Во время испытания у модели на взлёте оторвался хвост (хрупкий сплав корпуса повредил удар волны). А ведь Алексеев предвидел ту аварию, но так и не смог пробить разрешение строить экранопланы из прочных авиационных сплавов, так как приписан был к Министерству судостроения. «Вот и стройте из своих материалов» — был ответ!
Машина без хвоста, управляемая Алексеевым, прошла ещё 40 километров и зашла в бухту, показав высочайшую надёжность. Лётные чины обронили: «У нас за такую посадку Героя дают». А Алексеева за это уволили с поста главного конструктора. При этом «Орлёнок» по его наработкам вскоре успешно введут в строй.
Мечта об атлантике
В конце 1970-х Алексеев разрабатывает гражданский экраноплан, мечтает пересечь на нём Атлантику. В январе 1980-го его команда начала испытание 8-местного пассажирского экраноплана «Волга-2». Летом Москва должна была принимать Олимпиаду, и он хотел прийти туда на нём, чтобы убедить власти наладить серийный выпуск. Планам помешала скоропостижная смерть конструктора 9 февраля 1980 года.
На похоронах был весь Горький — город, где он в 6 лет построил свою первую лодку. Где он так и остался стоять в очереди на жильё (семья из 11 человек, включая детей и внуков, ютилась в квартире тёщи). Хоронили же Алексеева в костюме его сына.
«В 1990-х “Ракеты” с “Метеорами” почти исчезли с наших рек, но сегодня в России вновь стали строить современные СПК, — уточняет Ирина Гаранина. — Новые “Валдаи” ходят из Нижнего в Казань и Чебоксары. В Нижегородской области планируется к концу года довести пассажиропоток до 150 тыс. человек. А “Метеор 120Р” ушёл в Ханты-Мансийский округ. Там мало дорог, а расстояния огромные, людям это большое подспорье».
В минус этим судам некоторые эксперты ставят то, что, мол, «прожорливы» они, с автотранспортом не сравнить, а топливо на мировых биржах стоит недёшево. Но, может, России, нефтедобывающей стране, надо не на мировые цены на топливо ориентироваться, а на развитие транспортной доступности? Тогда и проблем с мобильностью населения меньше будет?