Экопроект телеканала HDL стартовал в заповедниках России

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

16 ноября в Архангельске прошла большая пресс-конференция, посвященная старту экологической инициативы компании «Ред Медиа» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») в заповедниках Архангельской и Вологодской областей. С 2021 года организация реализует экологический проект с российскими заповедниками, нацеленный на расширение возможностей научного наблюдения за дикими животными и привлечения интереса общественности к уникальной флоре и фауне заповедных территорий нашей страны.

Он стал внеэфирным продолжением масштабного тревел-сериала собственного производства «Горизонт приключений» на телеканале HDL. Программа рассказывает о путешествиях по России и вдохновляет зрителей на знакомство с природным, культурным и национальным многообразием страны.

В этом году партнерами экопроекта стали Государственный природный заповедник «Пинежский», Дарвинский государственный природный биосферный заповедник и Национальный парк «Кенозерский». Заповедник «Пинежский» образован с целью сохранения и изучения в естественном состоянии природного комплекса типичной северной тайги и уникальных карстовых ландшафтов Беломорско-Кулойского плато. В свою очередь Национальный парк «Кенозерский» является эталонной системой исторической среды обитания человека, объектом, сохранившим многовековую историю и культуру Русского Севера. Он был образован в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов, а его западная граница проходит по границе с Республикой Карелия.

В 2023 году в пятом сезоне «Горизонта приключений» команда проекта исследовала легендарный Русский Север. Ведущий проекта, артист театра и кино Алексей Панфилов, побывал в старинных русских городах и не раз испытал себя в духовном и физическом плане. Он помог волонтерам на Белом озере в восстановлении разрушенного храма, посетил знаменитые Холмогоры и искал белых китов. Премьера программы состоится 4 декабря в 20:00 на телеканале HDL.

Во время пресс-конференции представители компании «Ред Медиа» передали в дар заповедникам профессиональные фотоловушки, которые позволят расширить технический спектр эколого-фаунистических исследований. Установка камер слежения также поможет в отслеживании образа жизни, плотности заселения, а также активности диких животных.

В нашей полосе лесных таежных угодий увидеть крупных и осторожных животных удается очень редко. Надеюсь, что фотоловушки, которые мы получили в рамках экологического проекта, позволят нам увидеть их поведение в естественной среде обитания. Александр Рыков старший научный сотрудник Пинежского государственного природного заповедника

Ирина Дороган, генеральный продюсер тематических каналов «Ред Медиа», добавил: «“Горизонт приключений” — это программа об экстремальном туризме и одновременно познавательный проект о красоте нашей Родины. Мы отправляемся в путешествия по неизбитым маршрутам — тем, которых нет в туристических гидах. В этом году мы приехали на Русский Север и совершили фантастическое путешествие от Белого озера до Белого моря. Наша главная задача — привести зрителя в эти потрясающие места».

Ранее на фотоловушках Кандалакшского заповедника впервые появилась пара волков — самец и самка.

Олеся Маевская