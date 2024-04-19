Экологи выяснили, что акулы предпочитают жить в теплой воде с температурой 20−22 градуса

Для получения ответа на этот вопрос ученые выловили 22 молодых акулы у берегов Калифорнии и прикрепили к их телу специальные маячки, которые позволяли экологам и океанологам наблюдать за миграциями этих рыб при помощи сонаров. Эти маячки были устроены таким образом, что они не только позволяли отслеживать положение акул, но и передавали ученым информацию о температуре воды и давлении водяного столба.