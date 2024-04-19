Экологи выяснили, что акулы предпочитают жить в теплой воде с температурой 20−22 градуса

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Американские экологи и океанологи проследили за передвижениями большого числа юных белых акул у берегов Калифорнии и обнаружили, что эти рыбы предпочитают плавать в теплых океанических водах, температура которых составляет 20−22 градуса Цельсия. Этой чертой молодых акул можно пользоваться для их защиты от вылова, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.
«Проведенные нами наблюдения показывают, что молодые белые акулы меняют свое вертикальное положение в толще океана таким образом, что они остаются в тех его прослойках, которые нагреты до температуры в 20−22 градусов Цельсия или же 16−22 градуса. По всей видимости, подобные условия являются оптимумом для роста акул в этих подводных детских садах», — пояснила научный сотрудник Университета штата Калифорния в Лонг-Бич (США) Эмили Сперджон, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Сперджон и ее коллеги совершили это открытие в рамках масштабного проекта, нацеленного на изучение среды обитания белых акул, проживающих в северо-восточных регионах Тихого океана. В частности, ученых интересовало то, почему молодые особи этих крупных хищных рыб необычно часто встречаются у южных берегов Калифорнии в определенные месяцы года, тогда как для взрослых акул подобное поведение не характерно.
Для получения ответа на этот вопрос ученые выловили 22 молодых акулы у берегов Калифорнии и прикрепили к их телу специальные маячки, которые позволяли экологам и океанологам наблюдать за миграциями этих рыб при помощи сонаров. Эти маячки были устроены таким образом, что они не только позволяли отслеживать положение акул, но и передавали ученым информацию о температуре воды и давлении водяного столба.
Эти наблюдения раскрыли необычные периодические перемещения молодых белых акул, связанные с колебаниями температуры окружающей среды. Каждое утро и вечер они ныряли на большие глубины для добычи пищи, однако в дневное время они поднимались в те прослойки приповерхностных вод, которые были разогреты до температуры в 16−22 градуса Цельсия. При этом акулы предпочитали находиться в максимально теплой воде, нагретой до 20−22 градусов.
Подобное поведение, как отмечают ученые, совершенно не характерно для взрослых акул, которые предпочитают плавать на значительно большей глубине. Это необходимо учитывать при проработке защитных мер, нацеленных на минимизацию вероятности случайного попадания молодых акул в сети рыболовов, а также при прогнозировании возможных миграций акул, связанных с различными климатическими процессами.