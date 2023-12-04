Экологи научились следить за миграциями белых медведей по ДНК в следах

«Поиски белых медведей, а тем более оценки численности их популяции, являются одним из самых дорогих и сложных занятий для экологов. Мы надеемся, что наш подход привлечет внимание специалистов по белым медведям и поможет им более быстро и дешево собирать информацию. Аналогичным образом можно наблюдать и за другими обитателями снежных регионов Земли, в том числе за рысями и снежными барсами», — заявила старший научный сотрудник Арктической программы Всемирного фонда диких животных (WWF, признан иноагентом) Мелания Ланкастер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Белые медведи (Ursus maritimus) могут стать одной из первых жертв глобального потепления в результате резкого сокращения площади арктических морских льдов, на территории которых эти хищники добывают пищу и проводят значительную часть жизни. В 2015 году Международный союз охраны природы (IUCN) перевел белых медведей в категорию уязвимых видов из-за ухудшения условий их обитания, однако точные оценки численности их популяции затруднены из-за сложностей с наблюдениями за ними.

Ланкастер и ее коллеги выяснили, что за отдельными особями белых медведей и за крупными популяциями этих полярных хищников можно наблюдать, используя обрывки ДНК, которые содержатся в следах этих животных. Как отмечают ученые, следы белых медведей содержат в себе полноценные клетки этих хищников, чья ДНК значительно лучше и чаще сохраняется, чем обрывки их генома в отходах жизнедеятельности.

Руководствуясь данными соображениями, исследователи собрали образцы следов 24 особей белых медведей, обитающих на севере Аляски, и попытались выделить из них фрагменты ДНК. Это удалось сделать для подавляющего большинства проб (87,5%), что позволило ученым полностью расшифровать геномы более половины животных, идентифицировать их и проследить за их миграциями по территории североамериканского заполярья.