Египтяне удаляли раковые опухоли 4,6 тыс. лет назад

Ученые просветили оба черепа при помощи томографов и изучили микроструктуру костей, что позволило обнаружить внутри костей черепов следы опухолей в виде неопластических разрастаний костной ткани, а также несколько десятков метастазов. В дополнение к этому, исследователи обнаружили следы заживших порезов на поверхности костей черепа мужчины в окрестностях этих опухолей. Это говорит о том, что древнеегипетские медики пытались удалить рак или как минимум изучали его природу.