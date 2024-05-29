Египтяне удаляли раковые опухоли 4,6 тыс. лет назад

ТАСС, 29 мая. Европейские исследователи обнаружили в коллекции древнеегипетских черепов пока самый древний пример операции по удалению раковой опухоли и связанных с ней метастазов. Возраст этой находки составляет 4,6 тыс. лет, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Frontiers in Medicine.
«Эта находка является уникальным свидетельством того, как древнеегипетские медики изучали или пытались бороться с опухолями более 4 тыс. лет назад. Данное открытие радикально меняет наши представления об истории развития медицины», — заявил профессор Университета Сантьяго-де-Компостела Эдгар Камарос, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Исследователи совершили это открытие при изучении черепов древних египтян, которые хранятся в британском Кембриджском университете в коллекции останков древних людей и животных, собранных в середине XX века известным британским антропологом и анатомом Уинфридом Даквортом.
Внимание историков и физиков привлекли два черепа древних египтян, на поверхности которых присутствовали следы необычных повреждений, не характерных для других находок из коллекции Дакворта. Первый из этих черепов, принадлежавший 30−35 летнему мужчине, был найден в захоронениях времен Древнего Царства, эры расцвета Древнего Египта, а второй, оставленный пожилой женщиной, относился к эпохе его завоевания Персидской империей.
Ученые просветили оба черепа при помощи томографов и изучили микроструктуру костей, что позволило обнаружить внутри костей черепов следы опухолей в виде неопластических разрастаний костной ткани, а также несколько десятков метастазов. В дополнение к этому, исследователи обнаружили следы заживших порезов на поверхности костей черепа мужчины в окрестностях этих опухолей. Это говорит о том, что древнеегипетские медики пытались удалить рак или как минимум изучали его природу.
Кроме того, ученые обнаружили на черепе женщины не только следы опухолей, но и полностью зажившие повреждения, которые были нанесены острым металлическим предметом. По мнению историков, эта особенность находки свидетельствует о том, что древнеегипетские врачи обладали некими навыками по лечению черепно-мозговых травм, которыми они успешно пользовались при лечении пациентов.