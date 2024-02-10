Ефремов день. Что можно и что нельзя 10 февраля 2024 года

10 февраля 2024 года Церковь чтит память известного подвижника и «учителя покаяния» — преподобного Ефрема Сирина. На Руси этот день называли «Ефрем Сирин», «Ефремов день», «Ефрем-ветродуй», «запечник», «сверчковый заступник», «кудесы». В народе этот день считался Днем чудес, в который может случиться любая неожиданность.
Кто такой Ефрем Сирин?
Ефрем родился в начале IV века в семье бедных христиан-земледельцев, живших в городе Низибия (Месопотамия). Как рассказывает журнал «Фома», несмотря на благочестивое воспитание, будущий святой с детства отличался вспыльчивостью и раздражительностью, часто ссорился и совершал необдуманные поступки, из-за чего даже однажды попал в темницу. Пребывая в заключении, он услышал во сне голос, призывавший его к покаянию и исправлению жизни. После этого Ефрема оправдали и освободили. Оказавшись на свободе, юноша серьезно задумался о своей жизни, раскаялся в своих прежних делах и ушел в окрестные горы, где стал вести отшельническую жизнь.
Находясь в горах, Ефрем стал учеником знаменитого аскета — Иакова, у которого научился христианской кротости, смирению и покорности Промыслу Божию. Они прожили вместе 14 лет, вплоть до кончины старца. Затем Ефрем поселился в монастыре рядом с Едессой и углубился в изучение Священного Писания, сочетая это с серьезными подвижническими трудами. Проповеди святого привлекали множество людей, а язычники, слушая их, обращались в христианство. Кроме того, он занимался толкованием Писания и сочинением молитв и песнопений. Центральными темами в творениях Ефрема Сирина были покаяние, вера, благочестие, любовь. В конце жизни преподобный Ефрем посетил Египет, где познакомился с духовными подвигами местных пустынников. Святитель Василий Великий хотел поставить святого Ефрема в священники, но тот по смирению отказался, приняв лишь сан диакона, в котором и пребывал до своей кончины. Также по великому смирению преподобный отказался от епископства, представившись юродивым. Последнюю часть своей земной жизни преподобный Ефрем Сирин провел в пещере под Едессой, успев перед этим на приношения верующих построить богадельню для нищих и больных.
Что можно 10 февраля 2024 года?
Отличный день, чтобы провести генеральную уборку квартиры.
Хорошо перебрать гардероб, постирать грязные вещи, заштопать или зашить прохудившиеся.
В этот день после обеда надо почаще смотреть на себя в зеркало.
Чего нельзя 10 февраля 2024 года?
Нельзя убивать насекомых.
Нельзя обижать домашних питомцев.