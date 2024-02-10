Ефремов день. Что можно и что нельзя 10 февраля 2024 года

Находясь в горах, Ефрем стал учеником знаменитого аскета — Иакова, у которого научился христианской кротости, смирению и покорности Промыслу Божию. Они прожили вместе 14 лет, вплоть до кончины старца. Затем Ефрем поселился в монастыре рядом с Едессой и углубился в изучение Священного Писания, сочетая это с серьезными подвижническими трудами. Проповеди святого привлекали множество людей, а язычники, слушая их, обращались в христианство. Кроме того, он занимался толкованием Писания и сочинением молитв и песнопений. Центральными темами в творениях Ефрема Сирина были покаяние, вера, благочестие, любовь. В конце жизни преподобный Ефрем посетил Египет, где познакомился с духовными подвигами местных пустынников. Святитель Василий Великий хотел поставить святого Ефрема в священники, но тот по смирению отказался, приняв лишь сан диакона, в котором и пребывал до своей кончины. Также по великому смирению преподобный отказался от епископства, представившись юродивым. Последнюю часть своей земной жизни преподобный Ефрем Сирин провел в пещере под Едессой, успев перед этим на приношения верующих построить богадельню для нищих и больных.