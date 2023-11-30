Еда, спорт и весы. Психолог назвала 3 частые ошибки в процессе похудения

По данным ВОЗ, в 2021 году более чем у 40% мужчин и женщин (2,2 миллиарда человек) диагностирована избыточная масса тела или ожирение. Несмотря на то, что многие люди сидят на диетах и занимаются спортом, эти усилия не всегда приводят к желанному результату. Aif.ru побеседовал с гештальт-терапевтом Олесей Шипиловой, чтобы узнать, какое поведение тормозит психологический процесс похудения.

«Прежде чем перейти к ответу на вопрос, стоит проверить, есть ли у человека показания к тому, чтобы худеть», — говорит Шипилова. Когда речь идет об анорексии, булимии, расстройстве пищевого поведения, нервном переедании, то важно заниматься не процессом похудения, а причинами, вызвавшими подобное состояние человека. Если же индекс массы тела выше нормы, лишний вес создает проблемы с нормальным функционированием человека — например, женщина не может забеременеть или мужчине отказываются делать операцию из-за чрезмерного лишнего веса, то можно исследовать процессы, которые мешают саморегуляции и работе человека с избыточным весом.

Колебания веса — это естественный процесс организма.

Вступая на путь похудения, многие люди не учитывают то, что вес человека незначительно колеблется в течение дня и месяца. В норме колебания веса могут доходить до 1−1,5 кг. Это связано с безостановочным процессом обмена веществ, женским циклом, особенностями приемов пищи, физической активностью или ее отсутствием и другими факторами. Первая причина, которая увеличивает психический дискомфорт и замедляет здоровый процесс похудения, — взвешивание.

Частое взвешивание.

С одной стороны, частое взвешивание не только не помогает процессу похудения, но и является дополнительным источником стресса для человека. С другой стороны, эта привычка может говорить о том, что человек пытается контролировать абсолютно всё, даже каждый грамм своего веса. Если задать себе вопрос: «Что со мной происходит в момент, когда я иду к весам? Почему мне важно каждый день контролировать свой вес, если я понимаю, что на какое-то значимое изменение нужно время? Почему я хочу, чтобы вес снизился как можно скорее? Что я пытаюсь решить таким способом?» — то можно узнать много интересных фактов о себе и своей жизни. Так всплывают истории о том, что женщина переживает из-за того, что ей не звонит интересный ей мужчина. Вместо того, чтобы самой ему позвонить, она идет к весам, видит там лишних двести грамм и делает вывод: «Он мне не звонит, потому что я толстая».

Любая диета внедряется постепенно и требует времени для достижения определенного результата. Если же человек ожидает и требует от себя более быстрых изменений, чем это возможно, вставая на весы каждый день, то можно говорить о нарушении восприятия реальности, пищевой зависимости или нарушении пищевого поведения. Например, женщина знает, что для рождения ребенка необходимо выносить плод целых девять месяцев. Ускорять этот процесс бессмысленно и опасно, но можно помогать себе проживать этот период, следить за питанием, балансом отдыха и физических нагрузок, сдавать анализы. Принимать ценность процессуальности жизни. Необходимо дать времени своему телу в процессе здорового похудения, чтобы перестроиться и снизить вес. Женщине сложно принять, что такой «простой» процесс ей неподвластен. Вместо того, чтобы сделать акцент на саморегуляции, самоподдержке, исследовать, какие продукты ей не подходят, какие тяжелы для переваривания, от каких сложно отказаться, как сделать процесс похудения более приятным, она пытается контролировать цифры на весах.

Бесконечные запреты.

Как бы это странно ни звучало, но здоровый вариант похудения должен стремиться к увеличению удовольствия в жизни, а не безгранично взращивать запреты, которые вызывают дополнительный стресс. Постоянные ограничения загоняют человека в жесткие рамки. Многие худеющие люди знают не понаслышке, что сила воли действует ограниченное количество времени, а затем происходит срыв и бесконтрольное обжорство. Очень важно подобрать комфортный формат здорового снижения веса для каждого конкретного человека. То, что для одного будет нормой, второй субъективно будет воспринимать как насилие над собой. Именно поэтому не всем подходят и помогают популярные диеты из интернета.

Одержимость диетой и спортом.

Довольно часто люди превращают процесс похудения в центральное переживание своей жизни. Еда и спорт становятся смыслообразующими вещами, которые заполняют все время жизни человека. Приезжая в гости к любимой бабушке, человек ждет от себя, что откажется от вкуснейших пирожков, а затем съедает их и ругает себя за это, истязая голоданием или повышенными физическими нагрузками. Очень важно научиться спокойно относиться к тому, что в процессе похудения могут происходить различные истории, в том числе и незапланированный торт. Худеющий должен признать тот факт, что может быть ситуация, когда плохое настроение придется поднимать вкусным поздним ужином. Несмотря на это, важно помнить о том, что в любом долгосрочном мероприятии должна быть определенная система и дисциплина, которая поддерживается внутренней мотивацией «мне важно себя хорошо чувствовать». Человек не садится на диету, чтобы кому-то понравиться или угодить, он делает это исключительно для себя. Если же акт похудения посвящен мужу, модным трендам, работе, то это будет вызывать разнообразные чувства и состояния, в том числе раздражение, сопротивление, протест и самосаботаж.

Интуитивное питание.

Хорошим помощником в процессе похудения может стать интуитивное питание и внимательное отношение к своим процессам. Для этого человеку достаточно задавать себе правильные вопросы и внимательно слушать ответы на них: «Что я чувствую в момент, когда потянулся за едой? Я голоден или со мной происходит что-то другое, и я хочу переключить свое внимание с помощью еды? Мне вкусно то, что я сейчас кушаю? Как я к себе отношусь, когда кушаю? Как мне, когда я следую определенным правилам и ограничениям в питании?» Иногда люди не различают вкус еды, которую они кушают. Они автоматически выбирают либо знакомые продукты, либо те, которые считаются полезными. Кушая, человек механически жует и глотает еду, не ощущая восхищение и удовольствие от съеденного.