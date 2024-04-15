Еда долгожителей. Эксперты перечислили правила, помогающие дожить до 99

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенная в студию эксперт — физиолог, к.б.н. Ольга Шестова — рассказали, какие правила надо учитывать, чтобы дожить до 100 лет здоровым и бодрым человеком.
Как отметил Мясников, повезло тем, у кого хорошая генетика. «Чтобы дожить до 100, нужна хорошая генетика. Есть датское исследование на близнецах, которое показало, что если у тебя прямой родственник — мама или папа — дожили до 100 лет, шанс у потомка дожить до 100 лет выше в 17 раз, чем у тех, у кого таких родственников нет», — пояснил врач.
Остальным стоит равняться на цифру 99, отметил медик. И чтобы стать долгожителем, надо соблюдать ряд рекомендаций.
Правильно обрабатывать овощи
Сегодня часто говорят, что нужно есть как можно больше свежих овощей и фруктов. Однако это не совсем правильно, пояснила биолог. «На самом деле во многих свежих овощах и фруктах биодоступность микроэлементов, которые там есть. — витамины и другие — очень маленькая. Например, помидоры лучше есть в вареном виде, в частности в борще. В них есть ликопин, который в помидоре без тепловой обработке недоступен. А вот если 20 минут его поварить, биодоступность увеличивается на 50%», пояснила Шестова. Также стоит поступать и с морковью — ее варить следует целиком, в кожуре 20 минут.
При этом, как отметили специалисты, не стоит себя жестко ограничивать в еде, ведь вкусно поесть — это всегда хорошо. Так, например, желающим дожить до глубокой здоровой старости они разрешили включать в рацион даже колбасу. «Дело здесь в соотношении. Если вы один кусочек съели — это одно дело. Если же основной ваш рацион — колбаса — другое. Кроме того, надо смотреть и на состав. Колбаса из индейки более полезна, чем колбаса из красного мяса», — пояснила биолог.
Но вот стимуляторы старения все же лучше исключить. «Это сахар, белый хлеб, белый рис, в общем, все белое. И, кстати, соль. Вот даже если колбасу из индейки съешь, и соли переешь, наутро себя в зеркале не узнаешь — лицо отекло, вес прибавился», — пояснил Мясников.
Общение и движение
Отличным решением станет общение с приятными человеку людьми и контакт с животными. Как заметила биолог Шестова, общение с животными дает плюс три года к здоровой жизни. Ведь приятные ощущения вызывают прилив окситоцина, то есть работают на гормональном уровне.
Полезные стрессы
Есть такое понятие гормезис, которое подразумевает под собой стимул в малой дозе. Например, яд змеи в малых количествах используется для устранения болей, а в больших количествах он уже смертельно опасен. Это же актуально и для стрессов.
«Малые дозы стрессоров имеют положительное влияние. Мы все боимся стресса, считается, что все болезни от нервов. Но суть в том, что в малых дозах он не просто полезен, а необходим», — заявила Шестова. Мясников и вовсе добавил, что полное отсутствие стресса человека убьет. Ведь человечество развивалось эволюционно в условиях стресса.
«Чтобы остро не реагировать на стрессовые условия вокруг нас, стоит создавать себе небольшие стрессы, которые дают малую дозу нервного напряжения, самим», — пояснила биолог.
Есть и правило «5С», которое помогает жить долго, счастливо и здорово — хороший сон, спорт, но не больших достижений, а личных, когда в один день человек проходит 1000 шагов, на завтра 1200. Секс и сбалансированное питание также дополняют этот список. Кроме того, не стоит забывать про отсутствие вредных привычек — стопки и сигареты.
А еще одно важное правило — получать удовольствие от жизни. Это основа долголетия, подчеркнули специалисты.