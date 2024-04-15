Еда долгожителей. Эксперты перечислили правила, помогающие дожить до 99

Сегодня часто говорят, что нужно есть как можно больше свежих овощей и фруктов. Однако это не совсем правильно, пояснила биолог. «На самом деле во многих свежих овощах и фруктах биодоступность микроэлементов, которые там есть. — витамины и другие — очень маленькая. Например, помидоры лучше есть в вареном виде, в частности в борще. В них есть ликопин, который в помидоре без тепловой обработке недоступен. А вот если 20 минут его поварить, биодоступность увеличивается на 50%», пояснила Шестова. Также стоит поступать и с морковью — ее варить следует целиком, в кожуре 20 минут.