Еда для тех, кто сидит. Гастроэнтеролог рассказала, как питаться в офисе

Сидячий образ жизни, работа за компьютером, мы двигаемся в лучшем случае, когда идем от дома до транспорта и потом в офис. А при работе удаленно разве можно пройти рекомендуемые десять тысяч шагов между рабочим столом и холодильником? Вот и получается, что офисные сотрудники и удаленщики испытывают трудности с сохранением фигуры и, что самое главное, — здоровья. Ведь ожирение — один из факторов риска для развития очень серьезных заболеваний.

Чтобы избежать проблем с фигурой и чувствовать себя хорошо даже при офисной сидячей работе нужно правильно питаться. Как это делать aif.ru рассказала Екатерина Миронова, врач-гастроэнеролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России:

— Отличительная особенность работы в офисе или удаленной работы за компьютером — низкая физическая активность и высокая производительность мозговой деятельности.

Постоянная сидячая работа существенно повышает риск развития многих хронических заболеваний, например, появления проблем с суставами, ожирения или ухудшения зрения. Именно поэтому питание офисных работников должно отличаться от рациона тех людей, чьи должностные обязанности требуют длительного пребывания на ногах.

Без кофе-брейков

Офисные работники нередко устраивают себе небольшие перерывы на чай или кофе, к примеру, в первой половине дня, когда до обеда еще далеко, или же ближе к вечеру. Эти кофе-брейки сопровождаются печеньем, конфетами, иногда круассанами и пирожными. Такая привычка — вредна. При частом употреблении быстрых углеводов, сладостей и выпечки организм не перерабатывает поступающую глюкозу полностью, часть ее откладывается в жиры.

Имейте в виду, что одна чашка капучино содержит примерно 200 ккал, что равноценно порции мороженого или тарелке салата. Также кофе способствует выведению из организма кальция, что в будущем чревато остеопорозом. Так что с привычным взбадривающим напитком тоже стоит быть осторожнее.

Протеины

Для сбалансированного питания офисным работникам требуется полноценный белок в небольшом количестве, так как чрезмерный объем белковых блюд может привести к застоям пищи в кишечнике.

В качестве источника протеина отлично подойдут нежирные сорта мяса, например, кролика или индейки, или любой рыбы, которые нужно съедать в день не менее 140 граммов, разделяя их на два приема пищи — обед и ужин. Дополнительно нужно включать в рацион молочные продукты: сыр, ряженку творог, кефир и нежирную сметану.

Перекусы

Лучше, чтобы перекусы не заменяли полноценный обед в середине рабочего дня. Но иногда нам требуется дополнительный легкий прием пищи — то что мы называем перекусом. Для него хорошо иметь в запасе кусочек сыра, питьевой йогурт, горстку орехов или какие-нибудь свежие фрукты.

Обедать нужно не за компьютером. На полноценный прием пищи рекомендуется выделять не менее получаса в середине рабочего дня. Также не следует пропускать завтрак — он не только придаст заряд сил и энергии, но избавит от желания перекусить сладким.

Вредная еда и плохие привычки

«Врагами» здорового питания являются чипсы, фастфуд, колбасы, сухарики, соусы и прочие подобные блюда. Особенно нужно быть осторожным с такой вредной едой, если вы ведете сидячий образ жизни. Постарайтесь исключить подобные блюда из рациона, а если необходим перекус, то выбирать более здоровые варианты.