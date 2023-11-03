Еда для тех, кто сидит. Гастроэнтеролог рассказала, как питаться в офисе
Эксперт посоветовала, как лучше питаться, если вы весь день работаете за компьютером.
Эксперт посоветовала, как лучше питаться, если вы весь день работаете за компьютером.
Сидячий образ жизни, работа за компьютером, мы двигаемся в лучшем случае, когда идем от дома до транспорта и потом в офис. А при работе удаленно разве можно пройти рекомендуемые десять тысяч шагов между рабочим столом и холодильником? Вот и получается, что офисные сотрудники и удаленщики испытывают трудности с сохранением фигуры и, что самое главное, — здоровья. Ведь ожирение — один из факторов риска для развития очень серьезных заболеваний.
Чтобы избежать проблем с фигурой и чувствовать себя хорошо даже при офисной сидячей работе нужно правильно питаться. Как это делать aif.ru рассказала Екатерина Миронова, врач-гастроэнеролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России:
— Отличительная особенность работы в офисе или удаленной работы за компьютером — низкая физическая активность и высокая производительность мозговой деятельности.
Постоянная сидячая работа существенно повышает риск развития многих хронических заболеваний, например, появления проблем с суставами, ожирения или ухудшения зрения. Именно поэтому питание офисных работников должно отличаться от рациона тех людей, чьи должностные обязанности требуют длительного пребывания на ногах.
Офисные работники нередко устраивают себе небольшие перерывы на чай или кофе, к примеру, в первой половине дня, когда до обеда еще далеко, или же ближе к вечеру. Эти кофе-брейки сопровождаются печеньем, конфетами, иногда круассанами и пирожными. Такая привычка — вредна. При частом употреблении быстрых углеводов, сладостей и выпечки организм не перерабатывает поступающую глюкозу полностью, часть ее откладывается в жиры.
Имейте в виду, что одна чашка капучино содержит примерно 200 ккал, что равноценно порции мороженого или тарелке салата. Также кофе способствует выведению из организма кальция, что в будущем чревато остеопорозом. Так что с привычным взбадривающим напитком тоже стоит быть осторожнее.
Для сбалансированного питания офисным работникам требуется полноценный белок в небольшом количестве, так как чрезмерный объем белковых блюд может привести к застоям пищи в кишечнике.
В качестве источника протеина отлично подойдут нежирные сорта мяса, например, кролика или индейки, или любой рыбы, которые нужно съедать в день не менее 140 граммов, разделяя их на два приема пищи — обед и ужин. Дополнительно нужно включать в рацион молочные продукты: сыр, ряженку творог, кефир и нежирную сметану.
Лучше, чтобы перекусы не заменяли полноценный обед в середине рабочего дня. Но иногда нам требуется дополнительный легкий прием пищи — то что мы называем перекусом. Для него хорошо иметь в запасе кусочек сыра, питьевой йогурт, горстку орехов или какие-нибудь свежие фрукты.
Обедать нужно не за компьютером. На полноценный прием пищи рекомендуется выделять не менее получаса в середине рабочего дня. Также не следует пропускать завтрак — он не только придаст заряд сил и энергии, но избавит от желания перекусить сладким.
«Врагами» здорового питания являются чипсы, фастфуд, колбасы, сухарики, соусы и прочие подобные блюда. Особенно нужно быть осторожным с такой вредной едой, если вы ведете сидячий образ жизни. Постарайтесь исключить подобные блюда из рациона, а если необходим перекус, то выбирать более здоровые варианты.
Внимательно присмотритесь к тому в какое время вы принимаете пищу: очень вредная привычка офисных работников — приходить поздно вечером, плотно ужинать и ложиться спать. Вечерний прием пищи должен быть лёгким, желательно, чтобы он происходил за 3−4 часа до сна. Поздний ужин замедляет метаболизм и нарушает здоровый сон.