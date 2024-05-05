Джоан Роулинг напишет еще шесть книг

Роулинг рассказала, что ей нравится писать свои произведения от руки, особенно ночью. Она также объяснила, что в голове практически всегда видит полный сюжет перед началом работы. Поэтому автор книг о Гарри Поттере может написать последнюю главу еще до того момента, как закончила первую.