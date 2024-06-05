Джим Керри в очередной раз снизил цену на особняк в Лос-Анджелесе

В нем разместилось пять спален, шесть больших и три скромных ванных. В доме много мансардных окон, которые наполняют комнаты естественным светом. Вместе с белыми стенами и французскими дверьми это создает ощущение воздушности и простора. Полы выложены из кирпича и дерева. Балочные потолки оживляют интерьер. В главной спальне есть камин и ванна с гидромассажем, а окна изготовлены из свинцового стекла. Также в доме есть кинотеатр в стиле арт-деко, тренажерный зал и кабинет. Во дворе построен гостевой домик. На участке площадью более 0,8 гектара оборудован теннисный корт, бассейн с водопадом, спа-зона, инфракрасная сауна, а также площадка для йоги и медитации.