«Джеймс Уэбб» показал внутреннюю структуру галактик

Без космической пыли невозможен рост галактики, это один из самых фундаментальных «строительных блоков» во Вселенной. Но ее сложная физика до сих пор изучается астрономами со всего мира, которые все еще узнают процесс формирования звезд и их скоплений. Так международная группа ученых под руководством ученых из Университета штата Огайо использовала данные, полученные среднеинфракрасным прибором «Джеймса Уэбба», и собрала изображения 19 спиральных галактик, расположенных недалеко от Млечного Пути.

«Теперь мы можем увидеть распределение выбросов пыли и определить, как выглядит межзвездный материал в дисках этих галактик», — сказала Дебосмита Патхак, ведущий автор исследования и аспирантка астрономического университета штата Огайо. В исследовании, опубликованном в журнале The Astronomical Journal, авторы использовали данные, собранные за первый год наблюдений телескопа.

Они обнаружили, что диски галактик в среднем инфракрасном диапазоне демонстрируют как нормальное (на диаграммах исследования представлено в виде высоких пиков), так и высокое распределение газа (в виде пологого наклона). Хотя области, где расположены рассадники звездообразования, отличаются, форма и ширина распределения диффузного газа в этих галактиках остались неизменными.

Результаты исследования, предполагают, что, поскольку характер инфракрасного света галактик кажется однородным, плотность газа внутри галактических дисков следует определенной закономерности, даже если она сформирована разными средами. «Поскольку эта пыль является источником топлива для будущих поколений звезд, — сказала Патхак, — сходство, которое мы наблюдаем, намекает на то, что некоторые аспекты формирования звезд и планет могут быть универсальными для всех галактик».

Недавно астрономы определили причины зарождения звезд в ранней Вселенной и обнаружили, что они не изменились за последние 10 миллиардов лет.

Олеся Маевская