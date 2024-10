Джеймс Блант пообещал сменить имя, если его альбом возглавит чарты

Переизданная версия альбома должна выйти 11 октября, в 20-летний юбилей выпуска диска. В него вошли некоторые из наиболее успешных композиций Бланта, которые принесли ему мировую известность, среди них — You’re Beautiful, Goodbye My Lover, High. В 2005 году Back to Bedlam стал самым продаваемым альбомом в Великобритании — было реализовано 2,4 млн копий пластинки. К концу 2009 года он преодолел отметку в 3 млн раскупленных копий, что сделало альбом самым продаваемым в Соединенном Королевстве в XXI веке. Этот титул он удерживал до 2011 года, когда его обошел второй альбом Эми Уайнхаус Back to Black (2006).