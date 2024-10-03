Джеймс Блант пообещал сменить имя, если его альбом возглавит чарты

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Британский музыкант Джеймс Блант пообещал сменить свое имя, если переизданная версия его дебютного альбома Back to Bedlam 2004 года вновь займет первое место в британском хит-параде.
«Я разрешу людям самим решить», — заявил он в видео, размещенном в X (ранее Twitter). «Но если он [альбом] не достигнет первого места, тогда я не изменю имя», — добавил музыкант.
Переизданная версия альбома должна выйти 11 октября, в 20-летний юбилей выпуска диска. В него вошли некоторые из наиболее успешных композиций Бланта, которые принесли ему мировую известность, среди них — You’re Beautiful, Goodbye My Lover, High. В 2005 году Back to Bedlam стал самым продаваемым альбомом в Великобритании — было реализовано 2,4 млн копий пластинки. К концу 2009 года он преодолел отметку в 3 млн раскупленных копий, что сделало альбом самым продаваемым в Соединенном Королевстве в XXI веке. Этот титул он удерживал до 2011 года, когда его обошел второй альбом Эми Уайнхаус Back to Black (2006).
По состоянию на 2018 год было продано 3,36 млн копий Back to Bedlam, что позволило ему занять 18-ю строчку в рейтинге самых продаваемых дисков в Великобритании с 1956 года, когда стали вести эту статистику.
Видео Бланта уже посмотрели более миллиона человек, а свои комментарии и предложения нового имени для музыканта уже высказали более трех тысяч пользователей X.