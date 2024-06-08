«Дьявольская» комета Понса-Брукса одурачила астрономов «антихвостом»

На сделанных 3 июня снимках ученые обнаружили у 12P вторичный хвост, известный как «антихвост». Такие структуры время от времени возникают у комет под действием солнечного ветра, когда те летят по направлению к звезде. Однако «антихвост» кометы Понса-Брукса необъяснимым образом появился при движении в обратном направлении.