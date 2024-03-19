Двое заодно. Психолог рассказал, как меняются роли в современной семье

«Весь мир театр. А люди в нем актеры», — сказал Шекспир. Но сами роли, которые мужья и жены столетиями играли в своих семьях, сильно изменились. И кто сегодня добытчик и глава семьи, а кто хранитель очага и воспитатель детей, уже не столь однозначно. Хорошо это или плохо? И как должны распределяться роли в гармоничной семье, aif.ru рассказал психолог, философ и писатель Сергей Лазарев.
В последние десятилетия мужчины и женщины работают наравне, и нередко главным добытчиком в семье становится именно жена. А зачастую в современной семье уже и вовсе нет общего бюджета (у каждого — свой кошелек), а на семейные траты супруги просто скидываются. Да и распределение обязанностей по хозяйству теперь часто — вещь условная: кто раньше пришел домой, тот и готовит ужин.
Хочешь быть прав или счастлив?
Те, кто смотрит на такие изменения с ужасом и предрекает скорую гибель институту семьи и брака, по мнению нашего эксперта, сильно заблуждаются. «Семья — это не мертвая догма, а живой организм, — говорит Лазарев. — И, как любой живой организм, она либо развивается, либо деградирует и умирает».
А поскольку главным законом развития является закон единства и борьбы противоположностей, то муж и жена как раз и являются противоположностями: у каждого из них могут быть свои интересы, мнения, желания, за реализацию которых идет борьба. Но если оба «борца» будут «тянуть одеяло на себя», не учитывая точку зрения своей «второй половинки», то такой союз неминуемо разрушится. Поэтому приходится приспосабливаться друг к другу.
Многое, по мнению нашего эксперта, зависит и от характера супругов. Если один из «благоверных» использует семью лишь как возможность для самоутверждения и до последнего отстаивает свою правоту и роль лидера, постоянно доказывая, что он умнее, лучше, успешнее своего партнера, то такой брак будет постоянно находиться под угрозой.
Каждый за себя?
«Семья не может существовать без конфликтов, — утверждает Лазарев. — Но конфликт должен быть не разрушительным и убийственным для брака, а развивающим».
Всем известно утверждение «в споре рождается истина», однако в реальной жизни не все так просто. По мнению эксперта, когда между спорящими мужем и женой есть единство, — тогда в споре и в самом деле рождается истина, и находится решение, подходящее для обоих. А когда единства нет — то возникает только ссора.
«Говоря о единстве и борьбе противоположностей, пожалуй, каждый из нас понимает, что подразумевается под борьбой, — говорит Лазарев. — Но не каждый знает, что означает в браке единство. А ведь это и есть любовь».
Если супруги единства не чувствуют, даже небольшая проблема может стать для них непреодолимым препятствием. Каждый будет стремиться возвыситься над другим, превознося себя и подавляя партнера. А когда в семье есть единство и любовь, тогда супруги легко идут на компромисс, могут уступить друг другу.
Гармония зависит от женщин
«Когда говорят про равенство полов, это, на мой взгляд, заблуждение, — утверждает Лазарев. — Полного равенства между мужчиной и женщиной нет и никогда не будет, поскольку мы не одинаковые, а взаимно дополняем друг друга».
Вклад каждого из супругов в семью очень ценен и важен, и то, что могут привнести в этот важный проект муж и жена, неразделимо, как душа и тело. Но все-таки то, что может сделать для брака женщина, мужчине зачастую не под силу.
«Меня часто спрашивают, насколько гармония в семье зависит от женщины, — говорит Лазарев и тут же отвечает: — Практически полностью. Насколько хорошо жене удастся создать в доме атмосферу тепла, уюта, защищенности, заботы, настолько гармоничной и будет семья. Если же жена жестко обозначает границы своей собственной территории, материальной и духовной, и отстаивает ее, постоянно конфликтуя с мужем, тогда семья разрушается».
Новый взгляд на лидерство
По словам эксперта, у любой семьи есть два уровня — внешний и внутренний. К внешнему уровню относятся защита, добыча еды и денег, регулирование серьезных вопросов, от которых зависит благополучие всех членов семьи. Этим традиционно занимался мужчина, поскольку чаще именно он мыслит преимущественно стратегически. Внутренними вопросами семьи, такими, как воспитание детей, приготовление пищи, создание уюта, ведает, как правило, жена. Это можно назвать естественным разделением труда.
Ведь не секрет, что когда женщина пытается уподобиться мужчине и начинает действовать, как он, то итог закономерен — такая семья разрушается.
Выходит, для того, чтобы в семье было единство, надо придерживаться патриархальных взглядов, следуя завету: «Жена да убоится мужа своего»?
С этим взглядом на традиционную семью наш эксперт категорически не согласен. «Дело в том, что в рамках патриархального мышления единство между супругами невозможно, — считает Лазарев. — А раз так, кто-то из супругов вынужден становиться единовластным лидером, а там уже недалеко до диктатуры. Но когда супруги чувствуют единство друг с другом, то возникает возможность так называемого попеременного лидерства».
Двое в одной упряжке
Главное — чтобы в жизни семьи принимали участие оба супруга, а все заботы не взваливались на одни плечи. Это непродуктивно и ненадежно, ведь ответственная роль главы семьи сопряжена с большими нервными затратами, поэтому у мужа может просто не хватать энергии на то, чтобы быть лидером постоянно. А гибкая модель супружества — более эффективна. Сейчас, считает эксперт, каждый из супругов должен быть одновременно и лидером, и подчиненным.
Недаром же само слово «супруги» означает «двое в одной упряжке». Устанет один тянуть — подхватит другой. Если кто-то из супругов лучше осведомлен в определенном вопросе, он и становится временным лидером. А остальные обязанности при этом возьмет на себя второй партнер, который всегда на подхвате.
Кроме того, каждый из супругов является лидером в своей области семейной жизни. С точки зрения эксперта, мужчина, как правило, лучше разбирается в вопросах, для решения которых требуется стратегическое мышление. Он более дальновиден, лучше умеет прогнозировать будущее. Женщина же лучше справляется с практическими вопросами. Это помогает справедливо и эффективно распределить роли в семье.