Двое заодно. Психолог рассказал, как меняются роли в современной семье

«Весь мир театр. А люди в нем актеры», — сказал Шекспир. Но сами роли, которые мужья и жены столетиями играли в своих семьях, сильно изменились. И кто сегодня добытчик и глава семьи, а кто хранитель очага и воспитатель детей, уже не столь однозначно. Хорошо это или плохо? И как должны распределяться роли в гармоничной семье, aif.ru рассказал психолог, философ и писатель Сергей Лазарев.