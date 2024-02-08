Двигаться с прогрессом: какие направления науки развивают молодые ученые

Во всем мире одним из самых перспективных направлений борьбы с раком считается иммунотерапия. Чтобы нацелить защитную систему организма человека на борьбу с опухолью, врачи блокируют контрольные точки с помощью специальных веществ-ингибиторов, тем самым лишая раковые клетки «маскировки». Однако исследования показали, что далеко не для всех пациентов такой тип борьбы с раком оказывается эффективным, более того, у некоторых он даже вызывает тяжелые аутоиммунные побочные эффекты.